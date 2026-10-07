Muere Maricarmen a los 87 años, 15 días después de su deshaucio en septiembre

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, ha fallecido este miércoles a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, según ha informado el Sindicato de Inquilinas. Su muerte se produce 15 días después de ser desahuciada de la vivienda del distrito de Retiro en la que había residido durante las últimas siete décadas.

Su caso se convirtió en uno de los símbolos de las reivindicaciones por el derecho a la vivienda. Maricarmen se enfrentó durante años a un litigio con la empresa propietaria del piso, Urbagestión, y su desahucio, el pasado 23 de septiembre, desencadenó una fuerte movilización social.

La mujer fue trasladada al hospital tras abandonar su vivienda en camilla. Desde allí continuó enviando mensajes de apoyo a las personas que se movilizaban para reclamar soluciones al problema de la vivienda.

Días después del desahucio, Urbagestión alcanzó un acuerdo que le habría permitido recuperar la vivienda, aunque Maricarmen ya no podrá regresar a ella. La empresa había reclamado a la mujer una renta de hasta 2.650 euros, mientras que ella percibía una pensión de unos 1.400 euros.

El Sindicato de Inquilinas ha lamentado su fallecimiento y ha reivindicado su figura como ejemplo de lucha. "Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro", recoge la organización como uno de los mensajes que Maricarmen trasladaba a quienes apoyaban su causa.

Su caso tuvo además repercusión política y social en las últimas semanas, coincidiendo con las movilizaciones por la vivienda y el debate sobre los desahucios. Maricarmen se convirtió así en uno de los rostros más visibles de la protesta por el acceso a una vivienda asequible.