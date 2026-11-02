Feijóo acusa a Sánchez de priorizar el “relato electoral” sobre las víctimas de Urda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en la sede nacional del PP.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de centrarse en el “relato” y en los sondeos políticos tras el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que ha dejado al menos 69 fallecidos. El líder de la oposición ha denunciado que todavía no se han entregado todos los cuerpos a las familias mientras el Ejecutivo analiza el impacto electoral de una posible destitución del ministro de Transportes, Óscar Puente.

“España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer. Necesita alguien que quiera y sepa gobernar. Y con toda humildad digo: Yo sí sé hacerlo”, ha proclamado Feijóo durante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrado en la sede del partido en Madrid.

La reunión, que ha retomado la campaña electoral tras la tragedia ferroviaria, ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas. Los asistentes también han dedicado una prolongada ovación a la exministra de Empleo Fátima Báñez, fallecida en el siniestro.

Feijóo reclama responsabilidades por el accidente

El líder del PP ha cuestionado la gestión del Gobierno y ha asegurado que Sánchez ha utilizado el poder “como un fin en sí mismo” durante los últimos ocho años.

“Aún no han entregado todos los cuerpos a las familias y están con sondeos para ver si les perjudican o no el cese del ministro”, ha criticado Feijóo, quien ha calificado de “frivolidad” y “bravuconadas” la actitud del Ejecutivo.

El dirigente popular ha trasladado el apoyo de su partido a las víctimas, sus familiares y los trabajadores ferroviarios, incluidos maquinistas, controladores y empleados de Adif y Renfe.

También ha reclamado que los responsables del accidente de Urda no continúen en sus cargos y ha reprochado a Sánchez que no sea él quien comparezca este martes en la Diputación Permanente del Congreso.

“Si de mí dependiese, el que daría la cara mañana sería el presidente del Gobierno, no el ministro Puente, que ya habría cesado”, ha afirmado. Feijóo ha defendido que el presidente del Gobierno debe asumir la responsabilidad por la gestión de su Ejecutivo y ha rechazado que Sánchez se escude en otros cargos para afrontar la crisis.

En este sentido, ha asegurado que el PP ofrece “gestión, rigor y experiencia” frente a lo que considera una falta de capacidad del Gobierno socialista.

El líder popular se ha mostrado convencido de que las elecciones del próximo 29 de noviembre permitirán un cambio de Gobierno. “No es España la que falla, es su Gobierno”, ha asegurado.

Feijóo ha defendido que su objetivo no es “destruir al rival”, sino impulsar una “reconstrucción nacional” y ha llamado a los españoles a recuperar la confianza en las instituciones.