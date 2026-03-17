Feijóo urge a Vox: “Solo se han puesto excusas y ya está bien”
NEGOCIACIÓN
Feijóo defiende que el PP lidere los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León con el apoyo de Vox
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apeló este lunes a la “responsabilidad” y “madurez” de Vox para cerrar pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, ya que, según dijo “existe la alternativa numérica y no puede fallar la alternativa política”. Tras asegurar que “solo se han puesto excusas” y “ya está bien”, advirtió de que ya “fallaron” a la gente en las generales de julio de 2023 y no pueden “volver a hacerlo”. Así se pronunció Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP -máximo órgano del partido entre congresos- que analizó los resultados en las elecciones de CyL este domingo. A su llegada a la sede nacional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, fue recibido con una fuerte ovación de sus compañeros de partido por sus resultados, en los que el PP
Feijóo, que felicitó a Mañueco y al PP por su victoria tras hacer una “buena campaña”, resaltó que el Partido Popular es el que “más ha crecido” y que el respaldo que obtuvo es “sólido y contundente”. “Gracias al pueblo de CyL por tanta generosidad y tanta confianza”, manifestó, tras asegurar que el PSOE se convirtió en un partido “perdedor” que no puede competir con el PP para aspirar a presidir gobiernos. En este punto, y dirigiéndose a Vox, insistió en que ahora lo que toca es “entenderse”. “Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien”, enfatizó.
El líder del PP avisó que no se puede jugar con la gobernabilidad porque no lo merecen los votantes. “Ya está bien, porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar. La estabilidad no es una concesión, es una obligación con los ciudadanos. La gobernabilidad no es un favor a un partido. Es el respeto que le debemos a la mayoría”, aseveró. Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que una “buena base” para iniciar negociaciones con Vox sería el documento que firmó en 2022 para formar un gobierno de coalición.
Guardiola urge a pactar en Extremadura
La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, urgió a Vox a cerrar un acuerdo que dé estabilidad en la región con un “gobierno fuerte”, al tiempo que dejó la decisión de entrar en el Ejecutivo autonómico en manos del partido de Santiago Abascal. La líder extremeña subrayó que quiere dar estabilidad a su comunidad con un gobierno “que se dedique a hablar y a solucionar los problemas de los extremeños”, que es donde tienen “que estar centrados”. “Con ellos dentro, con ellos como quieran. Hay que ponerse a trabajar ya y llegar a un acuerdo que sea bueno y beneficioso para los extremeños”, señaló Guardiola al ser cuestionada, en concreto, si ese futuro gobierno de la Junta de Extremadura debe contar con consejeros de Vox. “La gente lo está esperando ya con bastante necesidad y urgencia”, apostilló.
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