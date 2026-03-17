Feijóo urge a Vox: “Solo se han puesto excusas y ya está bien”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apeló este lunes a la “responsabilidad” y “madurez” de Vox para cerrar pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, ya que, según dijo “existe la alternativa numérica y no puede fallar la alternativa política”. Tras asegurar que “solo se han puesto excusas” y “ya está bien”, advirtió de que ya “fallaron” a la gente en las generales de julio de 2023 y no pueden “volver a hacerlo”. Así se pronunció Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP -máximo órgano del partido entre congresos- que analizó los resultados en las elecciones de CyL este domingo. A su llegada a la sede nacional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, fue recibido con una fuerte ovación de sus compañeros de partido por sus resultados, en los que el PP

Feijóo, que felicitó a Mañueco y al PP por su victoria tras hacer una “buena campaña”, resaltó que el Partido Popular es el que “más ha crecido” y que el respaldo que obtuvo es “sólido y contundente”. “Gracias al pueblo de CyL por tanta generosidad y tanta confianza”, manifestó, tras asegurar que el PSOE se convirtió en un partido “perdedor” que no puede competir con el PP para aspirar a presidir gobiernos. En este punto, y dirigiéndose a Vox, insistió en que ahora lo que toca es “entenderse”. “Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien”, enfatizó.

El líder del PP avisó que no se puede jugar con la gobernabilidad porque no lo merecen los votantes. “Ya está bien, porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar. La estabilidad no es una concesión, es una obligación con los ciudadanos. La gobernabilidad no es un favor a un partido. Es el respeto que le debemos a la mayoría”, aseveró. Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que una “buena base” para iniciar negociaciones con Vox sería el documento que firmó en 2022 para formar un gobierno de coalición.