Feijóo apuesta por la “caída del chavismo” en Venezuela

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió ayer con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, para trasladarle el apoyo del partido a la democracia y a la “caída inmediata y completa del chavismo”, según informó el PP en un comunicado, defendiendo acabar con la “presidencia ilegítima” de Delcy Rodríguez.

Feijóo reiteró al líder opositor venezolano su apoyo a la “transición democrática que reclaman los venezolanos”, incluyendo la “vuelta inmediata” del propio González y de María Corina Machado, así como la “liberación inmediata de los presos políticos y la vuelta de todos los exiliados”.

Por su parte, González agradeció al PP el encuentro para “abordar la situación democrática de Venezuela, la defensa del mandato ciudadano y la necesidad de avanzar en la liberación de los presos políticos, en el marco del Estado de derecho”.

No es la primera vez que ambos se entrevistan: Feijóo ya recibió a González el 17 de septiembre en el Congreso, comprometiéndose a lograr que sea reconocido como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Además, habían conversado por teléfono recientemente tras un ataque de EEUU.

La reunión se produjo horas antes de la comparecencia en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para explicar la postura del Gobierno respecto a Venezuela. El PP señaló que el Ejecutivo “respaldó a Nicolás Maduro tras perder las elecciones y respalda a Delcy Rodríguez sin ni siquiera haberse presentado a ellas”. Durante el encuentro, Feijóo insistió en que considera a Edmundo González como “presidente legítimo” de Venezuela y reafirmó su apoyo a la democracia en el país latinoamericano.

Albares pide no hablar más de Maduro

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, replicó al PP que no ha sido el Gobierno español quien ha puesto al frente de Venezuela a Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Nicolás Maduro, sino el presidente estadounidense, Donald Trump, con su intervención militar.

“A Delcy Rodríguez la ha puesto la intervención militar de los Estados Unidos”, afirmó Albares ante el Pleno del Congreso, en respuesta a la acusación de la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, de que el Ejecutivo buscaba “salvar” a la ahora presidenta encargada para “salvarse a sí mismo”.

Además, Albares resaltó que el propio Trump dijo la víspera, tras hablar por teléfono con Rodríguez, que “es una persona fantástica y que se dispone a trabajar con ella a largo plazo”. Insistió en que “Maduro ya no está al frente de Venezuela, no hace falta hablar más de él”.