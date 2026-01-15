El PP exige a Sánchez que "informe al completo sobre cuestiones de la seguridad nacional" en su reunión con Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán el lunes 19 de enero por la tarde en el Palacio de la Moncloa. El horario que manejan sus gabinetes es las 18.00 horas, según han indicado fuentes populares.

Sánchez y Feijóo se verán para hablar del posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz. Sin embargo, el jefe de la oposición ha verbalizado su intención de abordar el conjunto de la política exterior y de defensa, incluida Venezuela.

Además, el presidente del PP aprovechará ese encuentro para pedir a Sánchez que no "siga adelante" con el nuevo sistema de financiación autonómica, después de que este miércoles todas las comunidades autónomas —salvo Cataluña— expresaran su rechazo al nuevo modelo durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Feijóo admite que acude con pocas expectativas

Se trata de la primera reunión entre ambos después de 10 meses —la última fue el 13 de marzo de 2025, también para hablar sobre Ucrania— y se produce en un clima de máxima tensión y preelectoral, dado que el 8 de febrero hay elecciones en Aragón y poco después en Castilla y León y Andalucía.

El líder del PP ha admitido públicamente que tiene "muy pocas expectativas" de llegar a acuerdos con el presidente del Gobierno. "Mis expectativas están entre nulas y escasas", afirmó este miércoles en Telecinco, para añadir que Sánchez es "un especialista en cambiar de opinión" y en "mentir".

El PP informó el miércoles de que, de las diferentes fechas ofrecidas por el gabinete del presidente del Gobierno, la que mejor encajaba a Feijóo era el lunes 19 de enero. La víspera, el líder popular tiene fijada una reunión con sus barones territoriales en Zaragoza para expresar su rechazo al nuevo sistema de financiación.

Sánchez ha aceptado la fecha propuesta por el presidente nacional del PP para ese encuentro, en el que le "informará sobre la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno", según fuentes de Moncloa.

Además, el jefe del Ejecutivo explicará a Feijóo "los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo", así como las acciones que está llevando a cabo el Gobierno para responder a ellos, algo que —sostienen— viene haciendo de forma regular en el Congreso y ante los medios de comunicación.

El encuentro de Sánchez con Feijóo del 19 de enero abrirá una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, con la que el Gobierno pretende informarles de su intención de desplegar tropas en Ucrania una vez se alcance un acuerdo de paz con Rusia.