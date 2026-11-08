Feijóo arremete contra Sánchez por "tomar a la gente por idiota" por poner de ejemplo Brasil y EEUU

La precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre recaló este domingo en Málaga, donde el líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, protagonizó un acto público junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Durante su discurso, el dirigente conservador criticó con dureza a Pedro Sánchez, a quien acusó de "tomar a la gente por idiota" al recurrir a paralelismos con la situación de Estados Unidos o Brasil, al tiempo que reivindicó la solidez de su proyecto: "Yo no necesito cambiar de estrategia".

El cónclave, convocado en la Ciudad Deportiva Carranque, sirvió de escaparate electoral para la dirección territorial y contó con las intervenciones del vicesecretario de Política Autonómica y número uno por la circunscripción malagueña, Elías Bendodo, la presidenta del partido a nivel provincial, Patricia Navarro, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

La parada en territorio andaluz da continuidad a la escala del sábado en Valladolid, donde Feijóo cargó contra el Ejecutivo responsabilizando a Sánchez de las deficiencias evidenciadas en el accidente ferroviario de Urda. En esa misma cita, ironizó con la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente —afirmando que el PSOE "ya le nombró beato y están a punto de canonizarlo en la Basílica de San Pedro"— y ratificó formalmente que revalorizará las pensiones conforme al IPC si asume el mando gubernamental.

Esta ruta por las distintas comunidades autónomas busca reforzar posiciones antes de la apertura oficial de la campaña electoral, prevista para la medianoche del próximo viernes 13 de noviembre, la cual culminará el día 27 con el inicio de la jornada de reflexión previa al 29N.