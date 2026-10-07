Feijóo asegura confiar en los carteros, pero no en los directivos de Correos

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, anunció este miércoles en Ceuta que su partido pedirá a la Junta Electoral Central (JEC) medidas adicionales para incrementar las garantías del voto por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre. Feijóo aseguró que confía en los carteros y empleados públicos de Correos, pero no en sus directivos.

"Primero, confío plenamente en los carteros de Correos. Segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correos. Tercero, no confío en los directivos de Correos", afirmó durante una comparecencia junto al presidente de la ciudad autónoma.

Feijóo, que recordó que fue presidente de Correos, mencionó entre los antiguos directivos de la empresa a Juan Manuel Serrano y a Leire Díez, exmilitante socialista que está siendo investigada por la Justicia. "No es que no confíe yo, es que no confía la justicia porque el expresidente de Correos y la señora Leire, personaje de reconocido prestigio, están investigados por, entre otras cosas, intentar extorsionar a jueces, fiscales, periodistas y otros ciudadanos", señaló.

Las declaraciones se produjeron después de que otros cargos del PP cuestionasen el voto por correo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió el lunes a los españoles que no votasen por correo y aseguró que el PP estaría "pendiente" ante una posible "adulteración" de censos. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, dijo "entender" las dudas sobre el voto por correo tras las "maniobras" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también animó a votar presencialmente porque no se fía "absolutamente nada" de Sánchez.

Frente a estas advertencias, Feijóo llamó a la "movilización" para lograr un "voto masivo" que permita, tras las elecciones, contar con "un Gobierno muy sólido". También afirmó que España "no puede estar más tiempo en manos de escapistas", sino que "necesita estadistas".