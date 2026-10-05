Buscador | Cuenta atrás para el 29 de noviembre: calendario y fechas clave antes de las elecciones generales

Consulta las fechas clave tras el adelanto electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre convocadas por Pedro Sánchez.

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez este lunes pone en marcha el calendario de las elecciones generales del 29 de noviembre. La convocatoria activa una cuenta atrás de 54 días marcada por la legislación electoral, con plazos para que los partidos formen coaliciones, presenten sus candidaturas y desarrollen la campaña.

El primer paso será la publicación en el BOE del decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, prevista para este martes 6 de octubre. Desde ese momento comenzarán a contar oficialmente los plazos del proceso electoral.

Consulta las fechas clave de las elecciones generales del 29N

Calendario electoral 2026 Calendario electoral 2026 Fechas clave hasta las elecciones generales del 29 de noviembre Trámites electorales Candidaturas Campaña electoral Votación Octubre 2026 LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM 1 2 3 4 5 Trámite 5 de octubre Publicación del real decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones. Comienza también el plazo para solicitar el voto por correo. 6 Publicación 6 de octubre Publicación en el BOE del decreto de disolución y convocatoria electoral. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Coaliciones 16 de octubre Último día para que los partidos comuniquen las coaliciones con las que concurrirán a las elecciones. 17 18 19 20 21 Candidaturas 21-26 de octubre Los partidos pueden presentar sus candidaturas para las elecciones generales. 22 Candidaturas 22 de octubre Continúa el plazo para presentar las candidaturas. 23 Candidaturas 23 de octubre Continúa el plazo para presentar las candidaturas. 24 Candidaturas 24 de octubre Continúa el plazo para presentar las candidaturas. 25 Candidaturas 25 de octubre Continúa el plazo para presentar las candidaturas. 26 Candidaturas 26 de octubre Último día para presentar las candidaturas. 27 28 Publicación 28 de octubre Publicación de las candidaturas presentadas. 29 Revisión 29 de octubre Continúa el proceso de revisión de las candidaturas. 30 Candidaturas 30 de octubre Último día para comunicar irregularidades en las candidaturas. 31 Sorteos 31 de octubre Comienzan los sorteos para designar a los miembros de las mesas electorales. Noviembre 2026 LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM 1 Mesas 1 de noviembre Continúan los sorteos para designar a los miembros de las mesas electorales. 2 Candidaturas 2 de noviembre Proclamación de las candidaturas. 3 Publicación 3 de noviembre Publicación de las candidaturas proclamadas. 4 Mesas 4 de noviembre Finaliza el plazo previsto para los sorteos de las mesas electorales. 5 6 7 8 9 Voto postal 9 de noviembre Comienza el envío de la documentación para votar por correo. 10 11 12 Tribunal 12 de noviembre Fecha límite para que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos sobre candidaturas. 13 Campaña 13 de noviembre Comienza oficialmente la campaña electoral. 14 Campaña 14 de noviembre Segundo día de campaña electoral. 15 Campaña 15 de noviembre Campaña electoral. 16 Campaña 16 de noviembre Campaña electoral. 17 Campaña 17 de noviembre Campaña electoral. 18 Campaña 18 de noviembre Campaña electoral. 19 Voto postal 19 de noviembre Último día para solicitar el voto por correo. 20 Campaña 20 de noviembre Campaña electoral. 21 Campaña 21 de noviembre Campaña electoral. 22 Campaña 22 de noviembre Campaña electoral. 23 Encuestas 23 de noviembre Último día en el que se pueden publicar encuestas electorales. 24 Campaña 24 de noviembre Campaña electoral. 25 Voto postal 25 de noviembre Último día para depositar el voto por correo. 26 Campaña 26 de noviembre Últimos días de campaña electoral. 27 Fin de campaña 27 de noviembre Finaliza la campaña electoral a medianoche. 28 Reflexión 28 de noviembre Jornada de reflexión. No se puede hacer campaña electoral. 29 Elecciones 29 de noviembre 🗳️ Elecciones generales. Los ciudadanos acuden a las urnas. 30

6 de octubre: publicación en el BOE del decreto de disolución de las Cortes y convocatoria electoral. También comienza el plazo para solicitar el voto por correo.

16 de octubre: último día para comunicar las coaliciones electorales

Del 21 al 26 de octubre: plazo para presentar las candidaturas

28 de octubre: publicación de las candidaturas presentadas

30 de octubre: fecha límite para comunicar posibles irregularidades en las candidaturas

Del 31 de octubre al 4 de noviembre: periodo previsto para los sorteos de las mesas electorales

2 de noviembre: proclamación de candidatos por las juntas electorales

3 de noviembre: publicación de las candidaturas proclamadas

9 de noviembre: comienza el envío de la documentación para el voto por correo

12 de noviembre: fecha límite para que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos relacionados con las candidaturas

13 de noviembre: comienza oficialmente la campaña electoral

19 de noviembre: último día para solicitar el voto por correo

23 de noviembre: último día para publicar encuestas electorales

25 de noviembre: último día para enviar el voto por correo

27 de noviembre: finaliza la campaña electoral a medianoche

28 de noviembre: jornada de reflexión

29 de noviembre: elecciones generales

¿Cuándo comienza la campaña electoral?

La campaña arrancará a las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre y se prolongará durante 15 días, hasta la medianoche del 27 de noviembre. El día 28 quedará reservado para la jornada de reflexión, antes de la cita con las urnas del domingo 29.

¿Cuándo se puede votar por correo?

El plazo para solicitar el voto por correo comenzará el 6 de octubre y terminará el 19 de noviembre. La documentación comenzará a enviarse a los electores a partir del 9 de noviembre y el último día para depositar el voto será el 25 de noviembre.

¿Cuándo se presentan las candidaturas?

Los partidos tendrán entre el 21 y el 26 de octubre para registrar sus candidaturas ante las juntas electorales. Antes, las formaciones que quieran concurrir en coalición deberán comunicarlo antes del 16 de octubre.

Tras la presentación, las juntas electorales revisarán las listas y se abrirán los plazos para subsanar posibles irregularidades y presentar recursos.

¿Cuándo serán las elecciones generales?

Los españoles están llamados a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026. Tras los comicios comenzará el proceso para constituir las nuevas Cortes, previsto para el 23 de diciembre, según el calendario comunicado por el Gobierno.