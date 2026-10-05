Buscador | Cuenta atrás para el 29 de noviembre: calendario y fechas clave antes de las elecciones generales
CRONOGRAMA ELECTORAL
La campaña electoral comenzará el 13 de noviembre y las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y el 26 de octubre, mientras que el voto por correo podrá solicitarse hasta el 19 de noviembre
El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez este lunes pone en marcha el calendario de las elecciones generales del 29 de noviembre. La convocatoria activa una cuenta atrás de 54 días marcada por la legislación electoral, con plazos para que los partidos formen coaliciones, presenten sus candidaturas y desarrollen la campaña.
El primer paso será la publicación en el BOE del decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, prevista para este martes 6 de octubre. Desde ese momento comenzarán a contar oficialmente los plazos del proceso electoral.
Consulta las fechas clave de las elecciones generales del 29N
- 6 de octubre: publicación en el BOE del decreto de disolución de las Cortes y convocatoria electoral. También comienza el plazo para solicitar el voto por correo.
- 16 de octubre: último día para comunicar las coaliciones electorales
- Del 21 al 26 de octubre: plazo para presentar las candidaturas
- 28 de octubre: publicación de las candidaturas presentadas
- 30 de octubre: fecha límite para comunicar posibles irregularidades en las candidaturas
- Del 31 de octubre al 4 de noviembre: periodo previsto para los sorteos de las mesas electorales
- 2 de noviembre: proclamación de candidatos por las juntas electorales
- 3 de noviembre: publicación de las candidaturas proclamadas
- 9 de noviembre: comienza el envío de la documentación para el voto por correo
- 12 de noviembre: fecha límite para que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos relacionados con las candidaturas
- 13 de noviembre: comienza oficialmente la campaña electoral
- 19 de noviembre: último día para solicitar el voto por correo
- 23 de noviembre: último día para publicar encuestas electorales
- 25 de noviembre: último día para enviar el voto por correo
- 27 de noviembre: finaliza la campaña electoral a medianoche
- 28 de noviembre: jornada de reflexión
- 29 de noviembre: elecciones generales
¿Cuándo comienza la campaña electoral?
La campaña arrancará a las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre y se prolongará durante 15 días, hasta la medianoche del 27 de noviembre. El día 28 quedará reservado para la jornada de reflexión, antes de la cita con las urnas del domingo 29.
¿Cuándo se puede votar por correo?
El plazo para solicitar el voto por correo comenzará el 6 de octubre y terminará el 19 de noviembre. La documentación comenzará a enviarse a los electores a partir del 9 de noviembre y el último día para depositar el voto será el 25 de noviembre.
¿Cuándo se presentan las candidaturas?
Los partidos tendrán entre el 21 y el 26 de octubre para registrar sus candidaturas ante las juntas electorales. Antes, las formaciones que quieran concurrir en coalición deberán comunicarlo antes del 16 de octubre.
Tras la presentación, las juntas electorales revisarán las listas y se abrirán los plazos para subsanar posibles irregularidades y presentar recursos.
¿Cuándo serán las elecciones generales?
Los españoles están llamados a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026. Tras los comicios comenzará el proceso para constituir las nuevas Cortes, previsto para el 23 de diciembre, según el calendario comunicado por el Gobierno.
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