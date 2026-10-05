29-N
Convocatoria de elecciones generales

Buscador | Cuenta atrás para el 29 de noviembre: calendario y fechas clave antes de las elecciones generales

CRONOGRAMA ELECTORAL

La campaña electoral comenzará el 13 de noviembre y las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y el 26 de octubre, mientras que el voto por correo podrá solicitarse hasta el 19 de noviembre

Consulta las fechas clave tras el adelanto electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre convocadas por Pedro Sánchez.
Consulta las fechas clave tras el adelanto electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre convocadas por Pedro Sánchez. | La Región

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez este lunes pone en marcha el calendario de las elecciones generales del 29 de noviembre. La convocatoria activa una cuenta atrás de 54 días marcada por la legislación electoral, con plazos para que los partidos formen coaliciones, presenten sus candidaturas y desarrollen la campaña.

El primer paso será la publicación en el BOE del decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, prevista para este martes 6 de octubre. Desde ese momento comenzarán a contar oficialmente los plazos del proceso electoral.

Consulta las fechas clave de las elecciones generales del 29N

Calendario electoral 2026

Calendario electoral 2026

Fechas clave hasta las elecciones generales del 29 de noviembre

Trámites electorales
Candidaturas
Campaña electoral
Votación
Octubre 2026
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE
SÁB
DOM
1
2
3
4
5 Trámite
5 de octubre Publicación del real decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones. Comienza también el plazo para solicitar el voto por correo.
6 Publicación
6 de octubre Publicación en el BOE del decreto de disolución y convocatoria electoral.
7
8
9
10
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12
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16 Coaliciones
16 de octubre Último día para que los partidos comuniquen las coaliciones con las que concurrirán a las elecciones.
17
18
19
20
21 Candidaturas
21-26 de octubre Los partidos pueden presentar sus candidaturas para las elecciones generales.
22 Candidaturas
22 de octubre Continúa el plazo para presentar las candidaturas.
23 Candidaturas
23 de octubre Continúa el plazo para presentar las candidaturas.
24 Candidaturas
24 de octubre Continúa el plazo para presentar las candidaturas.
25 Candidaturas
25 de octubre Continúa el plazo para presentar las candidaturas.
26 Candidaturas
26 de octubre Último día para presentar las candidaturas.
27
28 Publicación
28 de octubre Publicación de las candidaturas presentadas.
29 Revisión
29 de octubre Continúa el proceso de revisión de las candidaturas.
30 Candidaturas
30 de octubre Último día para comunicar irregularidades en las candidaturas.
31 Sorteos
31 de octubre Comienzan los sorteos para designar a los miembros de las mesas electorales.
Noviembre 2026
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE
SÁB
DOM
1 Mesas
1 de noviembre Continúan los sorteos para designar a los miembros de las mesas electorales.
2 Candidaturas
2 de noviembre Proclamación de las candidaturas.
3 Publicación
3 de noviembre Publicación de las candidaturas proclamadas.
4 Mesas
4 de noviembre Finaliza el plazo previsto para los sorteos de las mesas electorales.
5
6
7
8
9 Voto postal
9 de noviembre Comienza el envío de la documentación para votar por correo.
10
11
12 Tribunal
12 de noviembre Fecha límite para que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos sobre candidaturas.
13 Campaña
13 de noviembre Comienza oficialmente la campaña electoral.
14 Campaña
14 de noviembre Segundo día de campaña electoral.
15 Campaña
15 de noviembre Campaña electoral.
16 Campaña
16 de noviembre Campaña electoral.
17 Campaña
17 de noviembre Campaña electoral.
18 Campaña
18 de noviembre Campaña electoral.
19 Voto postal
19 de noviembre Último día para solicitar el voto por correo.
20 Campaña
20 de noviembre Campaña electoral.
21 Campaña
21 de noviembre Campaña electoral.
22 Campaña
22 de noviembre Campaña electoral.
23 Encuestas
23 de noviembre Último día en el que se pueden publicar encuestas electorales.
24 Campaña
24 de noviembre Campaña electoral.
25 Voto postal
25 de noviembre Último día para depositar el voto por correo.
26 Campaña
26 de noviembre Últimos días de campaña electoral.
27 Fin de campaña
27 de noviembre Finaliza la campaña electoral a medianoche.
28 Reflexión
28 de noviembre Jornada de reflexión. No se puede hacer campaña electoral.
29 Elecciones
29 de noviembre 🗳️ Elecciones generales. Los ciudadanos acuden a las urnas.
30
  • 6 de octubre: publicación en el BOE del decreto de disolución de las Cortes y convocatoria electoral. También comienza el plazo para solicitar el voto por correo.
  • 16 de octubre: último día para comunicar las coaliciones electorales
  • Del 21 al 26 de octubre: plazo para presentar las candidaturas
  • 28 de octubre: publicación de las candidaturas presentadas
  • 30 de octubre: fecha límite para comunicar posibles irregularidades en las candidaturas
  • Del 31 de octubre al 4 de noviembre: periodo previsto para los sorteos de las mesas electorales
  • 2 de noviembre: proclamación de candidatos por las juntas electorales
  • 3 de noviembre: publicación de las candidaturas proclamadas
  • 9 de noviembre: comienza el envío de la documentación para el voto por correo
  • 12 de noviembre: fecha límite para que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos relacionados con las candidaturas
  • 13 de noviembre: comienza oficialmente la campaña electoral
  • 19 de noviembre: último día para solicitar el voto por correo
  • 23 de noviembre: último día para publicar encuestas electorales
  • 25 de noviembre: último día para enviar el voto por correo
  • 27 de noviembre: finaliza la campaña electoral a medianoche
  • 28 de noviembre: jornada de reflexión
  • 29 de noviembre: elecciones generales

¿Cuándo comienza la campaña electoral?

La campaña arrancará a las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre y se prolongará durante 15 días, hasta la medianoche del 27 de noviembre. El día 28 quedará reservado para la jornada de reflexión, antes de la cita con las urnas del domingo 29.

¿Cuándo se puede votar por correo?

El plazo para solicitar el voto por correo comenzará el 6 de octubre y terminará el 19 de noviembre. La documentación comenzará a enviarse a los electores a partir del 9 de noviembre y el último día para depositar el voto será el 25 de noviembre.

¿Cuándo se presentan las candidaturas?

Los partidos tendrán entre el 21 y el 26 de octubre para registrar sus candidaturas ante las juntas electorales. Antes, las formaciones que quieran concurrir en coalición deberán comunicarlo antes del 16 de octubre.

Tras la presentación, las juntas electorales revisarán las listas y se abrirán los plazos para subsanar posibles irregularidades y presentar recursos.

¿Cuándo serán las elecciones generales?

Los españoles están llamados a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026. Tras los comicios comenzará el proceso para constituir las nuevas Cortes, previsto para el 23 de diciembre, según el calendario comunicado por el Gobierno.

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