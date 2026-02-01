Feijóo comparece hoy ante la comisión que investiga la dana

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 230 muertos en Valencia el 29 de octubre de 2024, casi un mes después de declarar como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción penal en la que están imputados la ex consellera Salomé Pradas y el ex secretario de Emergencias Emilio Argüeso. Feijóo admitió ante la jueza que tras la riada no podían “en ningún caso” provocar una crisis política y defendió que Carlos Mazón debía dedicarse a la reconstrucción y aprobar los presupuestos autonómicos. Relató que, tras el funeral de Estado, Mazón le confirmó que iba a dejar su cargo y él le preguntó si era “una decisión meditada”, a lo que Mazón respondió: “Bueno, ya te la estoy diciendo ahora mismo, esta es mi decisión”.

El equipo de Feijóo considera que su comparecencia es “un acto electoral del PSOE de Aragón en Madrid para intentar echar un cable a Alegría” y asegura que el líder popular acude “tranquilo” porque trasladará lo que ya expuso ante la jueza. Fuentes del partido critican que los socialistas prioricen la gestión de Mazón en la dana sobre otros problemas como los retrasos en el AVE y las incidencias ferroviarias recientes. Añaden que portavoces como Gabriel Rufián buscarán “hacer méritos” por representar el “sanchismo de nuevo cuño”.

Durante su declaración, Feijóo defendió que Mazón no cambió de versión sobre sus actividades, sino que hizo “concreciones con minutaje de las actuaciones”, y que la gestión de emergencias corresponde a los órganos competentes, no a los políticos. Subrayó además que la comunicación fue “clave” y explicó que el día de la riada no habló con Pradas ni con ninguna persona del Cecopi. También detalló los mensajes de WhatsApp que intercambió con Mazón y con otros presidentes autonómicos, como Emiliano García-Page y Juanma Moreno. Señaló que la coordinación política debía limitarse a garantizar información y apoyo logístico, dejando la dirección operativa a los responsables competentes. Feijóo defendió que su papel como presidente del PP fue supervisar y asesorar, sin interferir en la gestión técnica de la emergencia.

Tras la comparecencia de Feijóo, la comisión recibirá a María Amparo López Boluda, gestora de llamadas del 112, para que informe sobre la actuación del servicio durante la tragedia. La sesión permitirá completar la investigación sobre la coordinación y respuesta ante la emergencia, evaluar las posibles responsabilidades institucionales y analizar las lecciones aprendidas para mejorar la gestión de catástrofes futuras.