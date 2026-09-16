Feijóo exige a Sánchez devolver a Marruecos a los migrantes de Ceuta y el presidente le acusa de “cronificar” la crisis

La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a centrar este miércoles el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control en el Congreso. Feijóo ha reclamado al Ejecutivo que agilice la devolución a Marruecos de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de finales de julio y ha preguntado a Sánchez si ha mantenido contactos directos con las autoridades marroquíes.

El líder popular ha cuestionado al presidente sobre cuándo fue la última vez que habló con las autoridades de Marruecos y qué les ha trasladado desde el 30 de julio, después de que Rabat haya manifestado su disposición a aceptar a las personas que entraron irregularmente en Ceuta. Según Feijóo, la falta de respuesta de Sánchez supone un “silencio” que calificó de “vergüenza”.

“Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables”, ha reclamado Feijóo, que ha pedido al Gobierno que utilice sus capacidades diplomáticas, económicas y legales para resolver las devoluciones. Durante su intervención ha asegurado que “la paciencia se ha agotado” y ha reclamado una actuación inmediata.

Sánchez acusa al PP de querer “cronificar” el problema

En su respuesta, Sánchez ha centrado sus críticas en la posición del PP respecto a Marruecos y ha señalado que los populares han planteado en el Parlamento Europeo la suspensión del acuerdo de asociación entre la UE y Rabat.

“Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ¿ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo?”, ha preguntado el presidente. También ha acusado al PP de “poner palos en la rueda” para resolver la situación.

El enfrentamiento se produce mientras el Gobierno continúa con los trámites para gestionar la situación en Ceuta. Según los últimos datos publicados, se han registrado 5.482 retornos voluntarios y 307 expulsiones, mientras el Ejecutivo trabaja en ampliar los espacios de identificación y triaje para agilizar los procedimientos.

La sesión de control vuelve así a situar la gestión de la crisis de Ceuta en el centro del debate político, con el PP reclamando acelerar las devoluciones y explicaciones sobre los contactos con Marruecos y el Gobierno defendiendo su actuación y acusando a la oposición de dificultar la resolución del conflicto.