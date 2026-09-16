Von der Leyen se dirige a ceutíes: "Es la frontera de Europa y Europa estará para vosotros"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aprovechado el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo para enviar un mensaje directo a España tras la crisis migratoria iniciada este verano. Durante el discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU), la dirigente conservadora ha proclamado que "la frontera de Ceuta es la frontera de Europa" y ha garantizado que las instituciones comunitarias volcarán su apoyo en la ciudad autónoma.

Despliegue del Pacto de Migración y retornos rápidos

En su intervención, Von der Leyen ha instado a los 27 Estados miembros a acelerar la aplicación del Pacto de Migración con el fin de endurecer la frontera exterior e impulsar nuevos mecanismos de reacción urgente ante futuras crisis. Aunque la presidenta ha evitado señalar directamente el papel de Marruecos en el cruce irregular de casi 80.000 personas registrado los días 30 y 31 de julio, desde Bruselas destacan los contactos con el país alauita para coordinar las repatriaciones.

En esta misma línea, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha reiterado que la prioridad absoluta de la UE sigue siendo el retorno rápido de todos aquellos migrantes que permanezcan en Ceuta sin derecho a asilo.

Ronda de contactos en Madrid con el Gobierno y la oposición

Para dar seguimiento a la situación, Magnus Brunner se desplaza este jueves a Madrid para reunirse con una representación del Ejecutivo español integrada por Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Elma Saiz (Inclusión y Migraciones).

A estos encuentros oficiales se sumará una cita con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el marco de las conversaciones para coordinar la política migratoria y la gestión del espacio transfronterizo.