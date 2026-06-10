Feijóo exige a Sánchez dimitir y no "estirar esta basura" y el presidente rechaza lecciones tras la "corrupción" del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo por "su gestapillo" en el conocido como caso Leire y le ha pedido que dimita y no "estire esta basura", dando la palabra a los españoles en las urnas. Por su parte, Pedro Sánchez ha rechazado "lecciones" del Partido Popular tras su "corrupción", citando expresamente casos como Kitchen, Gürtel, Púnica y aludiendo a la sede del PP en la calle Génova "financiada con dinero negro".

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Feijóo ha identificado al presidente del Gobierno con las siglas P.S. que aparece en las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez. "Señor P.S, si lo sabía todo, si lo sabía todo tendrá que dimitir por corrupción, y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente", ha espetado a Sánchez.

El jefe de la oposición ha acusado a Sánchez de practicar "delincuencia de Estado" para tapar los "12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados" de los casos de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y su familia.

El jefe de la oposición ha afirmado que la "gestapillo" del PSOE de Sánchez "no será recordada por su pericia ni por sus éxitos" pero "los tribunales, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la Policía UDEF y la Guardia Civil sí serán respetadas" por la España "decente" y "democrática".

"Por eso le pregunto, ¿hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?", le ha interpelado. De hecho, ha señalado que esas elecciones anticipadas es lo que está proponiendo la Cámara, "la mayoría incluso de los grupos que han apoyado" a Sánchez en la investidura. A su entender, el presidente del Gobierno "está ignorando al Poder Legislativo porque teme al Poder Judicial".

"Tomar el pelo" a los españoles diciendo que no sabía nada

Feijóo ha recordado que hace dos años, al hilo del caso Ábalos que afecta al exministro de Transportes, ya le dijo a Sánchez que "lo sabía y lo tapó". "Le aseguro que entonces no me imaginaba que usted pudiese llegar a este límite, pero es evidente que usted no tiene límites", ha exclamado.

A su entender, Sánchez "al final sí pasará a la historia" pero como "inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave" de la democracia, aludiendo a "mordidas", como "corrían billetes por Ferraz, se pagaban orgías y cloacas con dinero público" o la SEPI "rescataba empresas a través del tráfico de influencias". "Y usted no sabía nada", le ha afeado.

Es más, le ha recriminado que también diga desconocer que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero era la "joya de una trama internacional corrupta". "Pero ¿no se cansa de tomarle el pelo a los españoles?", ha preguntado, para ironizar diciéndole que como ha participado con "tantísimo fervor" en la visita del Papa, "ya sabrá que se puede pecar o delinquir de obra u omisión".

Sánchez denuncia la "oposición marrullera" del PP

En su réplica, el presidente del Gobierno ha afirmado que él asume sus "errores" pero "jamás" asumirá el "grado de hipocresía" del partido de la Púnica, Gürtel, Kitchen o la "policía patriótica". Es más, ha dicho que no va a aceptar "lecciones" del "partido de Marcial Dorado", en alusión a la foto de Feijóo con ese narco en un barco. "Lecciones ninguna", ha trasladado a la bancada del Grupo Popular.

Tras denunciar la "oposición marrullera" del PP, el jefe del Ejecutivo ha acusado a los populares de dar "lecciones de democracia" pero no asumir "el resultado de las elecciones". "Dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción", ha agregado.

Además, el presidente del Gobierno ha criticado que el PP lleve ocho años pidiendo elecciones y ha recordado que la Constitución fija cuatro años de mandato. Tras asegurar que el pueblo español habló en julio de 2023, "hace menos de tres años", ha dicho que seguirán gobernando hasta 2027 y "mucho más allá" si quieren los españoles.

"Si el problema no es que el pueblo no tenga voz, que lo tiene. El problema es que usted no tiene voz propia. Usted es la voz de sus amos y yo ya sé que somos incómodos en este Gobierno para sus amos, para aquellos que ven mal el que se suba el Salario Mínimo Interprofesional, que se revaloricen las pensiones, que se fortalezca el estado del bienestar, que se aprueben leyes que benefician a la convivencia territorial", ha enfatizado.

"Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M.Rajoy"

Sánchez ha recalcado que aunque el PP siga con sus "maniobras", el Gobierno seguirá "gobernando todos los años que quieran los españoles". "Y le diré una cosa, si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M.Rajoy porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este Gobierno", ha manifestado.

El presidente del Gobierno ha afirmado que la diferencia entre el PSOE y el PP es que los socialistas se sientan en "una sede de la calle Ferraz que no está financiada con dinero en negro". "Estamos en el mejor momento de la historia democrática de nuestro país y usted es el peor jefe de la oposición de esta democracia", ha finalizado.