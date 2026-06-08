El Papa León XIV recibe a Feijóo en audiencia y este le regala una camiseta firmada por Rafa Nadal

El papa León XIV ha mantenido un encuentro oficial esta tarde con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha trasladado al pontífice la gratitud de la formación por su visita institucional. Durante la reunión, el dirigente político destacó el gran respaldo popular recibido en los actos públicos y aseguró que “son días de gran ilusión para una parte muy importante de nuestra sociedad y en el PP compartimos esa alegría”.

Reivindicación de las raíces cristianas y el humanismo

En el transcurso de la audiencia, Feijóo se refirió al Santo Padre como un “faro moral” ante la actual situación de incertidumbre global y defendió el peso de la tradición católica en la construcción de una sociedad más justa. “España, como el resto de Europa, no se entiende sin sus raíces cristianas”, aseveró el líder de los populares, insistiendo en la necesidad de reivindicar este legado histórico en lugar de renunciar a él.

En esta misma línea, recordó que el humanismo cristiano se sitúa en el núcleo ideológico de su partido, definiéndolo como “un principio básico que nos inspira desde siempre” y no como un elemento coyuntural. De este modo, reafirmó que la defensa de la dignidad humana, la familia, la vida y las libertades fundamentales son compromisos prioritarios e irrenunciables en la agenda política de la organización.

Legado histórico y obsequios simbólicos

Feijóo también agradeció las palabras pronunciadas por el pontífice durante la mañana en reconocimiento a la aportación histórica del país al pensamiento universal. El presidente del PP calificó de “emocionante” que se pusiera en valor la contribución de la Escuela de Salamanca y su papel pionero a la hora de fijar límites al ejercicio del poder.

Para clausurar el encuentro, el líder del PP entregó al pontífice dos obsequios conmemorativos con un fuerte peso simbólico. En primer lugar, conociendo la afición del Papa por el tenis, le hizo entrega de una camiseta firmada por Rafa Nadal como referente de superación. Asimismo, como muestra de la trayectoria milenaria del país, le regaló el vigésimo tomo de la obra “España sagrada”, un volumen enfocado en la historia de Santiago de Compostela.