Feijóo exige a Sánchez que siga los pasos de Óscar Puente y dimita: "Aplícatelo"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha animado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a seguir los pasos del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, y presentar su dimisión del cargo. "Aplícatelo", ha respondido el jefe de la oposición a través de la red social X al mensaje en el que el jefe del Ejecutivo defendía la decisión de Puente tras haber optado por "dar la cara" y "dar soluciones", asegurando que gestos así "dignifican a nuestro país".

Para la dirección del PP, la renuncia del titular de Transportes y Movilidad Sostenible —que conlleva además su renuncia a concurrir en las listas del PSOE de cara al 29N— "no cuela" como una muestra de dignidad hacia los afectados, sino que responde a un intento de amortiguar el desgaste electoral. "Le ha dimitido Tezanos", trasladaron fuentes de la cúpula popular, subrayando que la salida no se ha producido "por las víctimas" sino "por las encuestas", al tiempo que advirtieron a Sánchez de que su responsabilidad política "todavía no ha sido depurada" y que le acabarán dimitiendo los ciudadanos en las urnas.

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En este sentido, los populares han centrado la presión sobre el presidente del Gobierno al recalcar que el principal problema de gestión se sitúa en "quien puso las infraestructuras en manos de José Luis Ábalos, primero, y de Óscar Puente, después". Desde Génova advierten de que "la responsabilidad no se delega" y que el jefe del Ejecutivo no conseguirá eludir el impacto político "escondiéndose detrás de Óscar Puente", tras una crisis agravada por los graves accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y del pasado miércoles en Urda (Toledo), que acumulan un saldo global de 116 víctimas mortales.

La cascada de reacciones en la formación conservadora se ha sucedido a lo largo de las últimas horas censurando los tiempos del cese. El secretario general del PP, Miguel Tellado, consideró que la marcha de Puente "no fue suficiente" e incidió en el error de Sánchez al designar como relevo de Ábalos —a quien recordó hoy en prisión— a un titular al que calificó en redes de "tuitero pendenciero".

Por su parte, la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, y el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, coincidieron en señalar que la renuncia supone una "confesión de culpabilidad" que llega "116 muertos tarde", afeando al exministro que intente venderlo como un acto de integridad. En la misma línea, la portavoz de Interior, Ana Vázquez, atribuyó la maniobra de última hora en la Diputación Permanente del Congreso al temor electoral derivado del impacto de la catástrofe de Urda, en la que perdieron la vida 69 personas.