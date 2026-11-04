Resultados de las elecciones "midterms" en EEUU: los demócratas conquistan el Congreso y asestan un duro golpe a Trump

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha vivido una de las más grandes noches de su historia reciente y ha hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones legislativas de este martes; un voto de castigo a las políticas —la económica en particular— del presidente Donald Trump, que encara sus dos últimos años de mandato debilitado como nunca a los ojos del Partido Republicano.

Todas las proyecciones de las principales cadenas estadounidenses, incluidas las de la conservadora Fox News, conceden a los demócratas los 51 escaños que les otorgan la mayoría en el Senado y, con holgura, más de los 218 escaños necesarios para recuperar la Cámara de Representantes, un desenlace impensable en los sondeos de principios de año.

Un malherido Trump ha intentado desvincularse de la derrota atribuyéndola a la ausencia de su nombre en las papeletas, pese a haber recorrido el país entero durante las últimas semanas, mitin tras mitin, con el objetivo de apadrinar a sus candidatos. Aunque el mandatario asegura que el revés en las urnas no alterará su hoja de ruta y ha amenazado con recurrir al veto ejecutivo para frenar las investigaciones parlamentarias, el recuento certifica una sucesión de victorias demócratas en estados donde el republicano se impuso con comodidad en las presidenciales de 2024.

Los triunfos resultan especialmente significativos en plazas clave: los demócratas han conquistado el bastión de Texas por vez primera en casi cuatro décadas aupados por la movilización del electorado hispano, han asegurado el gobierno de California con Xavier Becerra, han puesto en jaque el feudo republicano en Florida y han arrebatado escaños en las dos Carolinas, Kansas, Iowa y Ohio, penalizando en Carolina del Sur el entorno del senador Lindsey Graham.

La denominada "ola azul" terminó de confirmarse de madrugada con la comparecencia del presidente saliente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien reconoció el desgaste histórico de los comicios de mitad de mandato al recordar que solo en dos ocasiones durante los últimos 90 años el partido gobernante ha logrado retener sus escaños en el primer ciclo bienal. Casi en paralelo, la expresidenta de la Cámara Nancy Pelosi proclamó a Hakeem Jeffries como nuevo líder demócrata de la Cámara Baja.

El vuelco electoral se asienta sobre la reactivación del voto urbano y progresista, con una movilización determinante del electorado menor de 30 años en plazas como Ohio, donde el senador demócrata Sherrod Brown concentró hasta el 70% del voto joven, según sondeos a pie de urna de NBC News.

Con este respaldo, los demócratas activarán de inmediato su "iniciativa de los cien días" para coordinar comisiones de investigación contra la Administración republicana y promover una batería legislativa centrada en revertir los recortes en sanidad pública, abaratar el coste de vida y revisar las exenciones fiscales de la reforma tributaria de Trump. El futuro presidente de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, fijó las prioridades en el precio de los alimentos, la energía y la rendición de cuentas institucional desde la primera sesión.

Desde la Casa Blanca, Trump arremetió contra miembros moderados de su propia formación —señalando explícitamente a gobernadores como Greg Abbott— y cargó contra la cobertura informativa de Fox News, acusándola de ceder espacio a la oposición demócrata. Aunque el dirigente adelantó a 'Politico' que ejercerá su potestad de bloqueo legislativo, matizó su postura al abrir la puerta a negociar apoyos puntuales con sectores centristas demócratas.

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Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, proclamó que "la ayuda está en camino" para los ciudadanos con o sin la firma presidencial, concluyendo su intervención con una advertencia al Partido Republicano para que asuma el mensaje enviado por las urnas.