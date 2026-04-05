Feijóo invita a una reflexión apartidaria sobre la eutanasia

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, invitó a la sociedad política a hacer un reflexión apartidaria de la ley de la eutanasia.

"Creo que hay que hacer una reflexión apartidaria. Este asunto ha removido las conciencias de todos los ciudadanos, no es fácil hablar de este tema, pero lo que sí aseguro es que aquí hay un fallo, hemos de reconocerlo. Noelia se ha ido sin que hayamos sido capaces de evitarlo", declaró el líder del Partido Popular.

En este sentido Núñez Feijóo dijo que en estos momentos no le gustaría reabrir el debate sobre la ley de la eutanasía aclarando además que su partido no apoyó dicha ley. Pero sí invitó a los demás partidos que la aprobaron a reflexionar en “que se ha fallado”.

En sus declaraciones, el presidente del PP, anunció que en caso de llegar a La Moncloa desde su partido se impulsará una ley estatal de cuidados paliativos.

"Nuestro planteamiento es proponer y aprobar, si llegamos al Gobierno, una ley estatal de cuidados paliativos para garantizar el apoyo físico y el apoyo psicológico a cualquier persona residente en España y, por tanto, la opción de morirse no puede ser la norma, tiene que ser la excepción de todas las excepciones", explicó en una entrevista a Servimedia.

Para Núñez Feijóo el objetivo es garantizar el acompañamiento al final de la vida. Asimismo, achacó el caso de Noelia a "un abandono y un fracaso evidentes del Estado", que, según ha señalado, "no ha sido capaz de atenderla ni de ayudarla a sobreponerse a su situación anímica, emocional y personal".

La regularización de migrantes ,”un disparate legal”

Durante la entrevista, Feijóo también advirtió de que la regularización de migrantes provocará "presión" sobre la sanidad y la educación pública, y reclamó "frenarlo" por considerarlo un "disparate legal".

En su opinión, la medida va en contra de "todas las instituciones europeas", del Pacto de Migración y Asilo y del Reglamento de Retornos aprobado en el Parlamento Europeo. "Somos el único país de la Unión Europea que está tramitando una regularización incondicionada sin ni siquiera exigir los antecedentes policiales de más de un millón de personas", sentenció.

Asimismo, ha afirmado que otorgar la residencia legal a personas en situación irregular aumentará la población y, por tanto, "la presión" en el sistema sanitario. "¿Cómo no va a influir en los servicios públicos? Si usted le da a un millón de personas la residencia legal partiendo de una situación irregular, automáticamente hay un millón de personas más de población protegida en lo que a sanidad se refiere", comentó Núñez Feijóo.

"Una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra cosa es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país", finalizó la entrevista.