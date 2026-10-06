La fórmula de Vox hacia la privatización de las pensiones: reparto público y ahorro individual

Vox vuelve a poner sobre la mesa una reforma profunda del sistema de pensiones en España. El diputado José María Figaredo plantea avanzar hacia un modelo mixto que combine el actual sistema público de reparto con mecanismos de capitalización individual, después de calificar el sistema vigente como "zombi" y asegurar que "lo han quebrado".

En una entrevista con El Debate, Figaredo defiende una "reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos".

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El planteamiento supondría que una parte de las aportaciones continuaría destinada al sistema de reparto y otra estaría vinculada a mecanismos individuales de ahorro o capitalización. Figaredo advierte además de que el gasto en pensiones, la deuda, los costes salariales y la dependencia energética serán importantes condicionantes económicos en el futuro.

Una propuesta que Vox ya planteó en 2019

La fórmula no es nueva dentro de la formación. En su programa electoral de 2019, Vox proponía que el 50% de las contribuciones realizadas por una persona durante su vida laboral se depositase en una cuenta personal, mientras que el otro 50% iría al sistema tradicional de reparto para garantizar una pensión mínima actualizada con el coste de la vida.

En las elecciones de 2023, sin embargo, el partido centró su programa en garantizar "la sostenibilidad del sistema de pensiones" mediante otras medidas, como reducir estructuras administrativas, ministerios, consejerías, diputados y parlamentos.