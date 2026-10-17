Feijóo promete fortalecer el Estado del bienestar si gobierna: "Llegar, trabajar y resolver"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de La ONCE

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado a dejar el Estado del bienestar "mejor" de como lo encuentre si llega a la Moncloa, apostando por fortalecer los servicios públicos y garantizar su sostenibilidad para las próximas generaciones.

Durante su intervención en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE, celebrado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Feijóo ha defendido el Estado del bienestar como una de las principales conquistas de la democracia española.

"Quiero que se cuide, fortalezca y garantice a las generaciones futuras. No vivamos a cuenta de nuestros hijos", ha señalado.

El líder del PP ha planteado tres principios para su gestión: cumplir los compromisos, atender las necesidades de las personas y actuar con responsabilidad. "Un Estado de bienestar fuerte no es el que promete más, sino el que cumple lo que promete", ha afirmado.

Críticas a la gestión de los servicios públicos

Feijóo ha advertido de que los servicios públicos no deben convertirse en "un laberinto administrativo ni en una carrera de obstáculos" para quienes necesitan ayuda, mencionando las dificultades relacionadas con la aplicación de la ley de la ELA.

También ha criticado la falta de planificación de los últimos años, al considerar que el incremento de la población española en casi cuatro millones de personas exigía adaptar los recursos humanos y materiales.

El dirigente popular ha reivindicado sus tres décadas de experiencia en la gestión pública y ha recordado su etapa al frente de Correos, asegurando que recibió una empresa con pérdidas y la dejó con superávit.

"Mi compromiso con España es exactamente ese. Llegar, trabajar y resolver", ha proclamado.

Más empleo y autonomía para las personas con discapacidad

En materia de discapacidad, Feijóo ha defendido superar un modelo exclusivamente asistencial y avanzar hacia otro centrado en la autonomía personal y la integración laboral.

Para ello, propone reforzar la formación, la orientación profesional, la adaptación de los puestos de trabajo y la accesibilidad tecnológica, prestando especial atención a las mujeres con discapacidad.

Asimismo, ha apostado por incrementar los recursos destinados a estas políticas y aprovechar las posibilidades del Fondo Social Europeo para favorecer la inclusión laboral.