Los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno se estrechan la mano minutos antes de iniciarse el debate.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Pedro Sánchez por los distintos casos de corrupción que afectan al Gobierno y a su entorno, asegurando que su Ejecutivo "ha hecho todo tipo de guarradas". El presidente del Gobierno, por su parte, ha comenzado su intervención "pidiendo perdón" por los casos de corrupción que haya podido sufrir el PSOE o su Ejecutivo, aunque ha rechazado recibir "lecciones" del Partido Popular, al que ha reprochado acumular "30 causas abiertas"

El enfrentamiento se ha producido durante el cuarto bloque del cara a cara, dedicado a la corrupción, en el que ambos candidatos han intercambiado acusaciones sobre los casos que afectan a sus respectivos partidos y gobiernos, recurriendo a investigaciones, dirigentes señalados y episodios de etapas anteriores.

Feijóo ha responsabilizado directamente a Sánchez de los escándalos que han salpicado a su entorno y ha asegurado que, sin él al frente del Ejecutivo, "no podría haber habido la corrupción" que, a su juicio, se ha producido en España. Para respaldar sus acusaciones, ha aludido a los asuntos relacionados con Begoña Gómez, el hermano de Sánchez, las pulseras antimaltrato y los contratos en Defensa.

El líder popular también ha puesto el foco en el Ministerio de Transportes, al recordar que, según ha afirmado, apenas 18 días después de la llegada de Sánchez a Moncloa mediante la moción de censura se formalizó un contrato que actualmente está siendo investigado.

Durante su intervención, Feijóo ha acusado al Ejecutivo de aprovechar la pandemia para obtener beneficios irregulares y ha asegurado que se produjeron operaciones relacionadas con la compraventa de mascarillas y el cobro de comisiones. "Se corrompían hasta en la pandemia. Montaban ustedes orgías en la pandemia y vendían o compraban las mascarillas con comisiones", ha espetado al presidente del Gobierno.

El candidato del PP ha extendido sus críticas también al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha aludido al afirmar que incluso los jubilados de su partido eran "presuntos corruptos".

"Su Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas. Ha sido un bochorno todo esto. Fíjese una cosa, a mí me daría vergüenza si fuese usted. Usted ha conocido a todos los corruptos, los ha colocado", ha reprochado Feijóo a Sánchez, cuestionando la responsabilidad del jefe del Ejecutivo en los escándalos que han afectado a su entorno.

El líder de la oposición ha insistido, además, en que el pago de prostitutas con dinero público constituye un episodio que, según ha asegurado, no había protagonizado ningún otro Gobierno en España.

Sánchez pide perdón y reivindica la integridad de su Gobierno

Pedro Sánchez ha iniciado su turno pidiendo perdón por los casos de corrupción que hayan podido afectar tanto al PSOE como a su Ejecutivo. No obstante, ha defendido que su partido y su Gobierno son "gente limpia" e "íntegra" y ha asegurado que, cuando han tenido conocimiento de casos de corrupción, han actuado con contundencia y han expulsado a los implicados.

El presidente ha planteado a continuación dos afirmaciones que ha calificado de "verdades irrefutables". La primera, que el suyo es "uno de los Gobiernos más limpios de la historia de la democracia"; y la segunda, que no está dispuesto a aceptar "lecciones del partido más corrupto de la historia", en referencia al Partido Popular.

Sánchez ha respondido a las acusaciones de Feijóo trasladando el foco a los antecedentes de corrupción del PP. Ha recordado la financiación irregular de la sede nacional, asegurando que "la sede central del Partido Popular se financió con dinero en B", y ha mencionado a los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, a quienes ha vinculado con un total de 15 ministros imputados o condenados, según sus palabras.

El jefe del Ejecutivo también ha cuestionado la llegada de Feijóo al liderazgo del PP, al recordar que asumió la dirección del partido después de la salida de Pablo Casado, en medio de la crisis desencadenada por las denuncias sobre un supuesto caso de corrupción relacionado con Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez ha asegurado que, desde la llegada de Feijóo a la dirección, el PP acumula "30 causas abiertas" y "150 cargos vinculados con casos de corrupción", y ha reprochado al líder popular que, ante estos asuntos, no haya dicho ni hecho "absolutamente nada".

"Yo no voy a aceptar lecciones del PP", ha reiterado el presidente del Gobierno, que ha convertido los antecedentes de corrupción de los populares en el principal argumento de su defensa frente a las acusaciones del candidato de la oposición.

Feijóo pregunta a Sánchez si amañó las primarias del PSOE

El cruce de acusaciones ha continuado con preguntas directas de Feijóo a Sánchez sobre las primarias del PSOE que lo llevaron a recuperar el liderazgo del partido.

El líder popular ha preguntado al presidente del Gobierno si "amañó" los votos de aquellas primarias, exigiéndole una respuesta de sí o no. Sánchez ha contestado con un "no" rotundo, negando haber manipulado el proceso.

Feijóo ha insistido después en cuestionar el origen de los fondos de la campaña electoral de Sánchez y le ha preguntado si recibió alguna donación procedente de la prostitución, elevando el tono del interrogatorio con otra pregunta directa.

"¿Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución, sí o no?", ha interpelado el líder del PP. Sánchez ha rechazado tajantemente la insinuación: "En absoluto, señor Feijóo".

El bloque sobre corrupción ha dejado así un enfrentamiento marcado por las acusaciones cruzadas entre ambos líderes, en el que Feijóo ha centrado sus ataques en los escándalos que afectan al Gobierno y al entorno del presidente, mientras Sánchez ha defendido la actuación de su Ejecutivo y ha respondido poniendo sobre la mesa los antecedentes y las causas de corrupción vinculadas al Partido Popular.