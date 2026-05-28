Feijóo reta a los socios del PSOE a actuar porque el Gobierno "podrido" de Sánchez "exige algo más que abstenerse"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado de nuevo este jueves que hará "todo lo posible para cambiar" al Gobierno que preside Pedro Sánchez, al que ha tildado de "podrido" e "indecente". Durante su intervención en un acto en Leganés para conmemorar el tercer aniversario de las elecciones autonómicas y municipales de 2023, Feijóo ha retado directamente a los socios del PSOE a actuar, argumentando que el "carrusel delictivo protagonizado" por el Ejecutivo exige una respuesta que vaya más allá de simplemente abstenerse del problema. El líder popular ha subrayado que los aliados de Sánchez deben decidir ahora si priorizan su propia conveniencia política o su responsabilidad democrática.

El impacto de la intervención de la UCO en Ferraz

Estas declaraciones se producen tan solo un día después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permanecieran 12 horas en la sede del PSOE en Ferraz. La intervención tenía como objetivo recabar información sobre el denominado caso Leire Díez, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional. La justicia indaga si existieron pagos desde la formación socialista a una presunta trama dedicada a buscar información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad, un escenario que para Feijóo sitúa al Gobierno en una dinámica indecente e insostenible.

Contraste de gestión y daño a la reputación internacional

Feijóo ha contrapuesto lo que define como un "Gobierno bloqueado y apestado por la corrupción" frente a la labor de los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, a quienes ha calificado como políticos decentes y libres de sospechas. El líder de la oposición ha lamentado profundamente que la imagen de España en el exterior se esté viendo seriamente dañada, proyectando la idea de un "nido de corrupción organizada internacional". Ante esta situación, ha reafirmado que su partido será la alternativa y que utilizará todas las herramientas a su alcance para forzar una reacción democrática que devuelva la estabilidad al país.