Sánchez y Feijóo se reunirán el lunes para abordar el envío de tropas a Ucrania pero el PP exige tratar más temas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán el próximo lunes 19 de enero en el Palacio de La Moncloa para hablar del posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz. Sin embargo, el PP quiere hablar del conjunto de la política exterior y de defensa.

Sánchez ha aceptado la fecha propuesta por el presidente nacional del PP para un encuentro en el que el jefe del Ejecutivo le "informará sobre la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno", según trasladan fuentes de Moncloa.

Además, según indican desde el Gobierno, Sánchez explicará a Feijóo "los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo", así como las acciones que está llevando a cabo el Ejecutivo para responder a ellos, algo que, sostienen, viene haciendo el Ejecutivo de forma regular en el Congreso y ante los medios de comunicación.

Desde el PP han trasladado su deseo de que la reunión sirva para tratar más temas. Así, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anticipado que Feijóo acudirá al Palacio de la Moncloa para hablar con Pedro Sánchez no solo de Ucrania sino del conjunto de la política exterior y de defensa, incluyendo "los vínculos del Gobierno con la dictadura de Venezuela".

Es más, Tellado ha dicho que el PP no permitirá que el jefe del Ejecutivo utilice la seguridad nacional, la política exterior y la defensa como "cortina de humo" para "tapar" su "corrupción masiva y descomposición política". "El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. Sus socios no se fían de Sánchez, y nosotros tampoco", ha advertido.

La última reunión entre Sánchez y Feijóo tuvo lugar el 13 de marzo de 2025 en La Moncloa y fue también para informar sobre las novedades de la guerra de Ucrania y el aumento del gasto en seguridad y defensa.

Después habrá reuniones con más grupos

El encuentro de Sánchez con Feijóo del 19 de enero abrirá una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, con la que el Gobierno pretende informarles de su intención de desplegar tropas en Ucrania una vez se consiga un acuerdo de paz con Rusia.

El pasado martes, Sánchez anunció desde París --tras asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios-- que tratará con los grupos parlamentarios del Congreso un posible envío de tropas españolas cuando acabe la guerra.

Sin embargo, el líder del PP ya avisó este domingo que su formación no lo apoyará si el Gobierno no les proporciona antes datos y explicaciones detalladas sobre esa operación. "Si creen que van a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden", ha advirtió.

Contacto entre gabinetes este lunes

Este lunes los gabinetes de Sánchez y de Núñez Feijóo mantuvieron un contacto para abordar la petición de Moncloa de un encuentro entre ambos, en el que el PP expresó su intención de que esa reunión sirva para hablar de más asuntos y no solo del envío de tropas a Ucrania, según han informado fuentes 'populares'.

Es más, el PP ha avisado que no apoyará ninguna decisión en materia de Defensa que se plantee de "forma aislada" como, a su juicio, pretende con el envío de tropas, y pide someter "a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior", según las mismas fuentes.

El PP ha indicado que el "deseo" del Gobierno era circunscribir la reunión únicamente al posible envío de soldados españoles a Ucrania, pero han solicitado en ese contacto con el gabinete de Moncloa ampliar el objeto de la misma porque su "responsabilidad no es hablar de lo que Sánchez necesita sino de todo lo que preocupa a los españoles".

En ese sentido, el PP exige que Sánchez informe de las cuestiones que afectan a la "seguridad nacional de forma completa": los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad; y las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior.

Exige saber cuántos se va a gastar y cuántos años

En concreto, el PP pide que informe de "compromisos de España en materia de defensa en su totalidad, tanto en lo relativo al envío de tropas como al gasto militar previsto y su desglose escrito (cuánto se va a gastar, en cuántos años, para qué conceptos, desde qué partidas si no hay presupuestos y con qué empresas)".

Además, quiere tener información de "las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior, y eso pasa por explicar con detalle las decisiones que han derivado en la manifiesta desconfianza que el Gobierno de España genera en los aliados de la OTAN, el porqué de medidas contrarias a lo acordado con los socios europeos o los vínculos con la dictadura de Venezuela".