La UDEF apunta a una red de influencia liderada por Zapatero en el rescate de Plus Ultra

Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Ferraz.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectó conversaciones de los implicados en la presunta trama del caso Plus Ultra que investiga la Audiencia Nacional en las que hablaban sobre el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir el rescate de la aerolínea durante la pandemia, señalando que era una persona “pro Sánchez y pro Maduro”.

En un informe remitido al juez José Luis Calama, titular del Tribunal Central de Instancia Número 2, los agentes analizan mensajes intercambiados en marzo de 2020 entre los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, actual presidente de la compañía.

Dos vías de influencia

La UDEF sostiene que la aerolínea, que recibió un rescate de 53 millones de euros en 2021, abrió dos vías de influencia para lograr las ayudas públicas: una a través de Zapatero y otra mediante el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Según los mensajes intervenidos, Reyes preguntó cómo llegar a los “hilos políticos” relacionados con ayudas y financiación. Martínez Sola respondió que ya habían activado contactos por “dos vías”. En ese contexto, Reyes sugirió que Delcy Rodríguez llamara a Ábalos, mientras que Martínez Sola planteó recurrir a “alguien con Zapatero”.

En otra conversación, Martínez Sola aseguró que Zapatero era “pro Sánchez” y que “el fin justifica los medios”, a lo que Reyes añadió que también era “pro Maduro”. La investigación incluye mensajes extraídos de teléfonos móviles por autoridades de Estados Unidos.

La Policía también recoge conversaciones sobre supuestas maniobras para frenar la investigación judicial abierta en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid. El abogado Miguel Palomero comentó que la “fiscal jefa es amiga” y que “hay que cortar esto”, proponiendo incluso “hacer un Kitchen Gabinet”.

Además, la UDEF detectó referencias a un supuesto pago de 10.000 euros, reflejado en el mensaje “10k done”, tras el nombramiento de Julián Mateos como director del fondo de la SEPI encargado del rescate.

Los investigadores también analizaron conversaciones en las que los implicados hablaban de contactos con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, para obtener autorizaciones de vuelos, así como gestiones para lograr créditos del ICO con ayuda de Zapatero y contactos en el Banco Santander.

La Policía concluye que en la “cúspide de la red de influencia” se situaría Zapatero, quien ejercería una “supervisión estratégica” del proceso para conseguir las ayudas públicas. Según la investigación, los implicados buscaban obtener garantías “al 100%” de que el rescate sería concedido.