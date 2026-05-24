El PNV ve irresponsable que Sánchez siga "más allá de 2026 sin rumbo y sin mayoría estable"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que el actual panorama político hace “muy difícil” que Pedro Sánchez pueda terminar la legislatura y ha considerado “irresponsable” prolongarla más allá de 2026 sin presupuestos, una mayoría estable y con una agenda “judicializada”.

Durante un acto del PNV en Durango, con más de 2.500 militantes, Esteban cargó contra los “escándalos judiciales” que rodean al Gobierno español y afirmó que el Ejecutivo no puede limitarse a hablar de "lawfare" porque los casos abiertos son “muy serios” y requieren “muchas explicaciones”. También advirtió de que su partido seguirá de cerca las investigaciones que afectan al PSOE.

El dirigente jeltzale criticó además la falta de acuerdos en materias como la sanidad y pidió a la ministra Mónica García y a Sánchez que negocien con los médicos por el conflicto del Estatuto Marco. Además, defendió que el PNV apuesta por la “centralidad política” frente al “ruido” y las “promesas vacías”.

En clave vasca, Esteban reivindicó al PNV como un partido “confiable” y centrado en ofrecer soluciones en vivienda, salud, seguridad o migración. También lanzó críticas a EH Bildu, al que acusó de no impulsar vivienda pública, al PSE-EE, por buscar confrontación con el PNV, y al PP vasco, al que calificó como un “partido perdido” que intenta importar la “bronca” política a Euskadi.

Por su parte, el lehendakari Imanol Pradales pidió no “despistarse” con “el show de Madrid” y defendió actuar con “ejemplaridad, transparencia y honestidad”. Además, reivindicó el fortalecimiento del autogobierno vasco y exigió el “cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika”.

Pradales también señaló que Euskadi afronta retos importantes en materias como la vivienda, la revitalización del euskera, la migración y el bienestar emocional. El lehendakari aseguró que el objetivo del PNV es seguir ampliando capacidades políticas y defender una Euskadi basada en la “convivencia”, la “pluralidad” y el progreso económico y social.