Felipe González pide a Sánchez que dimita o convoque elecciones por "responsabilidad política" tras la sentencia del caso Ábalos

El expresidente del Gobierno de España, Felipe González, durante un encuentro institucional y político con el presidente de Castilla-La Mancha.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha pedido este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que asuma su “responsabilidad política” tras la sentencia del Tribunal Supremo relacionada con el exministro José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, planteando dos posibles salidas: “dimisión o convocatoria de elecciones”.

González ha defendido que existe una “responsabilidad política evidente” porque, según ha señalado, Sánchez era quien nombró a los implicados, y ha considerado que la resolución judicial es “correcta” y está “bien medida”, advirtiendo además contra una “versión distorsionada de los tribunales”.

En el mismo acto, celebrado en Toledo con motivo del 50 aniversario de la Federación Empresarial Toledana, el expresidente ha insistido en que las responsabilidades políticas deben asumirse cuando hay decisiones de ese tipo, enmarcando su posición en la necesidad de “coherencia institucional”.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha reclamado explicaciones al líder del Ejecutivo en el próximo Comité Federal del PSOE, asegurando que los militantes tienen derecho a conocer respuestas y pidiendo claridad tras las últimas controversias judiciales y políticas.

Ambos dirigentes han coincidido en respetar las decisiones del Tribunal Supremo y en subrayar la importancia de evitar interpretaciones que cuestionen la actuación de la justicia, en un contexto de creciente tensión interna en el seno del socialismo.