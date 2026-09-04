La ocupación de Ceuta ha sido una operación militar con éxito

Ha sido una operación militar completa; planificada, desarrollada y ejecutada con éxito, según los manuales de estrategia militar clásicos. La evidencia es que estamos ante un Estado débil, susceptible de ser sobrepasado por quien quiera en cualquier momento. Un país cuyo presidente es capaz de indisponerse al tiempo con Estados Unidos y Rusia. ¡¿Acaso no es un prodigio?! El presidente Sánchez no se había enterado de nada y por ello no tiene responsabilidad alguna en la serie de hechos que permitieron que pudiera irse tranquilamente de vacaciones mientras una parte del territorio nacional era invadido y ocupado por 80.000 personas. No sé qué es más indignante, si la nueva prueba de cinismo de Pedro Sánchez ante el Congreso o los comentarios de apoyo de los habituales enfermeros de la organización que sigue usando las siglas PSOE para poner plasma sobre la mala imagen del presidente de Gobierno atribulado.

¿Cómo se puede decir a estas alturas que no existían evidencias anteriores al 30 de julo de lo que podría ocurrir y ocurrió? Sánchez ha sido miserable y ha dejado a los pies de los caballos a nuestros diversos servicios de información policiales y militares. Ha habido un ataque a la integridad territorial de la nación. Y esta precariedad es tan evidente de que en cualquier momento puede repetirse lo que ha sido un ensayo. Las evidencias demuestran documentalmente la brillantez de la operación por oleadas organizada por los adecuados servicios marroquíes: primero, un frente de jóvenes en edad militar como fuerza de choque; luego, menores y familias, y luego, una variedad de personas. Todas procedentes y trasladadas desde diversos territorios de Marruecos.

Y como no hubo y sigue sin haber la respuesta adecuada tras la invasión, el horizonte es desolador. Y no sólo para los ceutíes que lo padecen directamente, sino para una nación abandonada a su suerte, desde su Presidencia, su equipo y lamentablemente por el partido del que Sánchez se ha apropiado con una serie de colaboradores que nos avergüenzan de ello. ¿Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, no se siente avergonzada, luego de su defensa del CNI, tras escuchar a Sánchez? Mientras sus colegas se ponían en pie para aplaudirle, ella se quedó sentada.

Sánchez se ha quedado solo. Ni siquiera sus aliados, los que lo sostienen en la Moncloa, lo creen ni están de acuerdo. Pero, además, ¿qué planes tiene ahora?, ¿qué va a hacer efectivo para devolver la normalidad a Ceuta? Las voceadoras de Podemos lo han dicho: repartir por la península no sólo los menores que están en la ciudad autónoma, sino el conjunto de los calculados en mas de diez mil marroquíes y subsaharianos que permanecen en la ciudad y que, por cierto, aparte de los acogidos, se han establecido de forma permanente en el territorio.

El coronel Baños, reconocida autoridad en sociopolítica militar, ha sido el más preciso analista de la realidad de la operación (cuyo nombre sabremos algún día) para la ocupación de Ceuta. Una operación militar (también, operativo militar) es un conjunto coordinado de acciones militares de un ejército. Se describen tres términos diferentes, pero relacionados entre sí: operaciones militares, operaciones como sucesos militares y el nivel operacional de la guerra. Pero un ejército en una operación híbrida, como en este caso, no lo forman solo soldados, sino toda una serie de acciones de propaganda, desorientación y creación del ambiente adecuado. Se ha visto.

¿Qué teme Pedro Sánchez personalmente de Marruecos que lo hace actuar de modo tan indigno? ¿Es que no sabe nada de cómo funciona el país vecino a cuyo frente se encuentra un sátrapa reconocido? No es que su intervención en el Congreso de los Diputados nos haya sorprendido. Ya no sorprende a nadie. Se ha convertido en un elemento más a favor de los objetivos presentes y futuros de Marruecos. Ante una crisis de Estado como la presente, la más grave de España desde hace años, un gobernante incapaz sólo tiene una salida digna: renunciar y devolver la voz a los españoles que no sabe defender.