La Fiscalía Europea investiga un fraude en obras de Adamuz

La Fiscalía Europea abrió una investigación por posible fraude de fondos comunitarios destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea próximo a Adamuz (Córdoba), donde tuvo lugar el accidente en el que murieron 46 personas el pasado 18 de enero. Según precisó ayer el órgano europeo, se trata del tramo cercano al kilómetro 318,7 en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla.

La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea encargado de investigar, enjuiciar y juzgar delitos contra los intereses financieros comunitarios. Como juez de garantías para autorizar las diligencias de la Fiscalía fue designado el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, según confirmaron fuentes jurídicas.

La Fiscalía explica que esta “confirmación excepcional” se produce “tras el gran interés público” que suscitó el caso, y añadió que “no se harán públicos más detalles por el momento”. Fuentes jurídicas desvelan que las pesquisas buscan determinar si en el uso de esos fondos hubo un delito de malversación de caudales públicos y de defraudación de ayudas europeas, investigando en concreto los más de 100 millones de euros en fondos Feder destinados a esas obras.

El órgano europeo pidió a Adif “todos los contratos suscritos y los correspondientes número de expedientes en relación con el tramo de red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro ferroviario”, según un oficio judicial compartido por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social X. Puente indicó que “la Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse”. “En todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así. Por la razón que sea se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es”, apostilló.