La Fiscalía no aprecia delito de Errejón y pide archivar su caso

La Audiencia Provincial de Madrid pidió al juez Adolfo Carretero que aclare si recibió el escrito presentado por la actriz Elisa Mouliaá retirando la acusación que mantenía contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunto abuso sexual y, además, que comunique si tomó alguna decisión al respecto. En una providencia, el presidente de la Sección Cuarta emplaza al magistrado a arrojar luz sobre estas dos cuestiones “al ser relevantes para la deliberación” que el tribunal ha de adoptar.

La propia Audiencia Provincial incide en que, en caso de haber recibido el escrito de Mouliaá, se le traslade “copia del mismo, así como certificación de la resolución que se haya dictado poniendo fin definitivamente al incidente, indicando si es firme o si se encuentra recurrida”. Es decir, si el instructor acordó archivar las actuaciones contra Errejón o no.

Fue el pasado miércoles cuando la actriz comunicó a través de sus redes sociales que retiraba su acusación contra Errejón asegurando que “no es una retractación, es un límite”, explicando que toma la decisión porque “ninguna otra víctima ha dado el paso” y se siente “sola sosteniendo todo”. “Y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila”, afirmó.

El instructor procesó al exdirigente de Sumar el pasado noviembre después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada. El juez consideró que “los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental”.

La Fiscalía de Madrid, por su parte, pidió al juez que archivara la causa al considerar “insuficientes” los indicios. Además, en su escrito de conclusiones provisionales, solicita la “libre absolución” de Errejón porque “los hechos no son constitutivos de delito”.

En este sentido, el Ministerio Público señala que el exportavoz parlamentario “besó” a Mouliaá “sin que esta manifestara oposición” la noche de octubre de 2021 en la que presuntamente ocurrieron los hechos. La Fiscalía abunda en que, estando en la casa de Errejón -y después de que este comenzara “a tocarle por distintas partes del cuerpo”-, la actriz “le manifestó que no quería continuar, cesando el encuentro en ese instante y marchándose esta a su domicilio”.