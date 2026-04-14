El FMI recorta las previsiones para España y advierte de que la guerra podría provocar una “recesión global”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió sus previsiones sobre el crecimiento de la economía. En la publicación del “Panorama Económico Mundial” recortó el crecimiento de España hasta el 2,1% para 2026.

El organismo proyectó una inflación media del 3% para España en lo que resta de 2026. Estas cifras para España son ligeramente superiores a las del conjunto de la zona euro cuyo crecimiento estimado para 2026 es del 1,1% .

Esta predicción del FMI también menciona que a nivel global en caso de prolongarse la guerra de Irán implicaría "un riesgo cercano a una recesión global" al situarse la tasa de crecimiento mundial por debajo del 2%, algo que solo se ha producido cuatro veces desde 1980, coincidiendo las dos últimas con la crisis financiera mundial y la pandemia de Covid-19.

En su análisis sobre la economía mundial, el FMI advierte de que el balance de riesgos se inclina "a la baja", con el conflicto en Oriente Próximo, el encarecimiento de las materias primas y un posible endurecimiento de las condiciones financieras en el centro de sus preocupaciones.

"En ambos escenarios, el impacto en los mercados emergentes sería nuevamente mayor que en las economías avanzadas", advierte la institución dirigida por Kristalina Georgieva.

Optimismo en el Gobierno

El Gobierno por su parte celebró estas previsiones del FMI que sitúan a España como el país con mayor crecimiento en la zona euro pese a la guerra de Irán. "El diferencial con nuestros socios europeos según el escenario central de las previsiones sigue siendo amplio", destacaron desde el Ministerio de Economía

Hay que mencionar también que el FMI señala que la tasa de paro en España se mantendrá por debajo del 10% en 2026 y 2027, consolidando la mejora sostenida de los últimos años.