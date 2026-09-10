Las frases que deja la apertura del año judicial: "Tomaremos decisiones sin ceder a influencias"

El acto solemne de apertura del año judicial, presidido por el Rey Felipe VI en el Tribunal Supremo, ha estado marcado por la firme defensa de la independencia de los jueces, las tensiones institucionales por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y el malestar tras la paralización cautelar de la 'ley de nietos'. Tanto la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, como la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, han aprovechado la cita para reclamar lealtad entre poderes, advertir sobre el avance del narcotráfico o las estafas con inteligencia artificial, y respaldar que la Fiscalía asuma la investigación penal.

"La discusión jurídica no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto." — Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ.

"Por ello quiero recordar la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad." — Teresa Peramato, fiscal general del Estado.

"Nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo." — Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ.

"Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad." — Teresa Peramato, fiscal general del Estado.

"Si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor." — Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ.

"La atribución de la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal no constituye una reivindicación corporativa. Se trata, ante todo, de una exigencia de racionalidad institucional." — Teresa Peramato, fiscal general del Estado.

"No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción." — Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ.

"Para una asunción exitosa de la investigación penal, necesitamos más autonomía y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal." — Teresa Peramato, fiscal general del Estado.

"Es imprescindible impulsar investigaciones patrimoniales y financieras que permitan identificar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y privarlas de los beneficios obtenidos." — Teresa Peramato, fiscal general del Estado.