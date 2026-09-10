Puente asegura que el CNI hizo una "valoración" antes de la entrada masiva en Ceuta "con arreglo a los precedentes"
DESCARTADAS DIMISIONES
El ministro Óscar Puente descarta dimisiones en el CNI al asegurar que era "imposible predecir" la magnitud de la crisis de Ceuta y cuestiona la imparcialidad de la jueza instructora por su pasado político en el PP
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trasladó una "valoración" en los días previos a la entrada masiva en Ceuta "con arreglo a los precedentes", sosteniendo que no era "sencillo" predecir la dimensión real del episodio.
En este sentido, ha rechazado que sea "necesaria" la dimisión de altos cargos del CNI, aunque ha precisado que "si hay responsabilidad acreditada" se debe asumir, añadiendo que, en su opinión, "no la hay". Durante una entrevista en el programa 'La Mesa' de Antena 3, el ministro ha negado también que la Guardia Civil advirtiese de una crisis extraordinaria, indicando que las alertas eran equivalentes a las de ejercicios anteriores.
Puente ha insistido en que "nadie fue capaz de prever ni de anticipar" una situación sin antecedentes en la que terminaron accediendo 72.000 personas.
Dudas sobre la imparcialidad judicial
Por otro lado, el titular de Transportes ha reiterado sus dudas sobre la imparcialidad de la jueza que dirige la investigación judicial sobre la crisis del 30 de julio, recordando su etapa previa como concejala del Partido Popular en Madrid. "La imparcialidad no solo debe ser desde el punto de vista del fondo, sino también de la apariencia", ha aseverado, concluyendo que dicha apariencia está en "tela de juicio" al proceder la magistrada del entorno político del PP.
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