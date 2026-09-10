El PP lleva al Congreso su plan para Ceuta: refuerzo fronterizo, despliegue de Frontex y 650 millones en ayudas

El Pleno del Congreso someterá este jueves a votación la proposición no de ley del PP para abordar la crisis migratoria de Ceuta tras las entradas registradas a finales de julio. La propuesta de los 'populares' se articula sobre cuatro ejes —infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales— e incluye actuaciones prioritarias como el alargamiento del espigón del Tarajal, el refuerzo permanente de la Policía Nacional y la Guardia Civil y el incremento de funcionarios para agilizar las expulsiones.

Reformas legislativas y despliegue de Frontex

En el apartado normativo, el texto solicita modificar la Ley de Extranjería para extender las devoluciones en frontera a las entradas por vía marítima y reformar la Ley de Asilo para evitar que los accesos por la fuerza inicien automáticamente los tramitados ordinarios. Asimismo, el PP reclama solicitar el despliegue inmediato de la agencia europea Frontex con unidades de intervención rápida, aplicar controles de seguridad acelerados y ejecutar los procedimientos de retorno voluntario o expulsión de quienes accedieron de forma irregular.

Relaciones con Marruecos y financiación autonómica

En el plano diplomático, el grupo popular exige reorientar las relaciones bilaterales con Marruecos bajo principios de "respeto y reciprocidad", defendiendo la integridad territorial de Ceuta y Melilla, al tiempo que pide reconocer la especificidad de ambas ciudades en las instituciones de la Unión Europea.

Finalmente, la propuesta plantea un Plan de Reactivación Económica para las dos ciudades autónomas dotado con al menos 650 millones de euros entre 2027 y 2032, articulado a través de una Ley de Régimen Especial que garantice bonificaciones a la Seguridad Social de entre el 50% y el 75%, así como incentivos directos para el comercio, la hostelería y la vivienda.