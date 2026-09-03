Las explicaciones de Sanchez sobre la gestión de la crisis en Ceuta: "No se puede arrojar a un ser humano como si fuese un saco"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este 3 de septiembre en el Congreso de los Diputados para ofrecer un balance integral de la crisis migratoria de Ceuta, desvelando que el pasado 30 de julio se produjo el acceso irregular de aproximadamente 70.000 personas, de las cuales cuatro de cada cinco (el 80%) cruzaron a nado bordeando el espigón del Tarajal. Durante la reconstrucción de los hechos, el jefe del Ejecutivo ha respaldado la contención realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ha destacado que el despliegue de 1.600 efectivos permitió ejecutar en solo 72 horas el retorno de 63.000 personas (más del 90%). En el arranque de su discurso, Sánchez ha evocado de forma simbólica los leones del Hemiciclo —fundidos en 1865 tras el Tratado de Wad-Ras— para reafirmar que la soberanía española sobre Ceuta y Melilla está garantizada "a perpetuidad".

En el terreno económico, el presidente ha anunciado un nuevo paquete extraordinario de al menos 100 millones de euros adicionales dentro de la ampliación del Plan Ceuta, destinado a financiar medidas estructurales para la ciudad autónoma. Esta inversión se suma a los 309 millones de euros aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros —cifra equivalente al 16% del PIB ceutí— en concepto de transferencias directas, bonificaciones fiscales y programas de apoyo a empresas, autónomos y trabajadores. Sánchez ha enmarcado estos fondos en un esfuerzo inversor sin precedentes que eleva la aportación estatal en democracia a las ciudades autónomas a 577 millones de euros, duplicando lo transferido por administraciones anteriores.

Relacionado Consulta aquí el informe policial íntegro que alertaba sobre la crisis en Ceuta

De forma paralela, el jefe del Ejecutivo ha avanzado una ofensiva diplomática ante la Unión Europea para corregir la "falta de ambición" en la integración de 1986 y lograr la plena incorporación de las ciudades autónomas en Bruselas. Sánchez ha propuesto ofrecer a Ceuta y Melilla una silla permanente en el Comité de las Regiones, su inclusión en la Unión Aduanera y el reconocimiento del estatus de región ultraperiférica, lo que permitiría disfrutar de un régimen fiscal favorable similar al de las islas Canarias. Asimismo, ha informado de que ha solicitado al rey Felipe VI que realice una visita oficial a Ceuta y Melilla "en las próximas semanas" para transmitir el compromiso absoluto del Estado.

Durante su intervención, el líder del Ejecutivo ha defendido que la gestión de la crisis y los traslados pendientes —tras haber sacado de las calles a 1.530 migrantes la última semana y prever la salida de al menos otros 1.500— se están realizando con escrupuloso respeto al Estado de Derecho. Sánchez ha rechazado de plano las expulsiones automáticas sin filiación: "No se puede coger a un ser humano del brazo y arrojarlo sin más al otro lado de la frontera como si fuera un saco de tierra". Ha recordado además que el 25 de agosto se declaró por primera vez en democracia la Situación de Interés para la Seguridad Nacional bajo mando único, respaldada por un paquete de ayuda humanitaria inicial de siete millones de euros.

Respecto a los factores desencadenantes del asalto, Sánchez ha situado el origen en una campaña de desinformación masiva en redes sociales (TikTok, WhatsApp, Telegram, Instagram) que manipuló una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio para propagar bulos de frontera abierta. El presidente ha afirmado que la Inteligencia descarta por el momento la implicación directa de los Estados de Marruecos, Rusia o Israel, si bien ha prometido actuar "con total contundencia" si la investigación judicial aporta pruebas contra Rabat. No obstante, ha admitido abiertamente que "fallaron cosas" en los servicios de información al no prever la dimensión de la avalancha y ha anunciado la publicación inmediata del dossier completo con todos los informes del CNI y de las Fuerzas de Seguridad.

Sánchez ha concluido su intervención dirigiéndose a los ciudadanos ceutíes para asegurarles que gestionará la situación con honestidad, rechazando la demagogia de quienes prometen "soluciones mágicas". El jefe del Ejecutivo ha mostrado su convicción de que "Ceuta saldrá reforzada de esta encrucijada" y ha garantizado que el Gobierno no parará de trabajar hasta conseguir que la ciudad autónoma sea "más fuerte, más próspera y esté más integrada con el resto de España y de la Unión Europea".