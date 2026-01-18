Fotos | Brutal impacto entre un tren Alvia y un Iryo en la línea de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba)
DRAMÁTICO ACCIDENTE
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), en la tarde de este domingo, ha provocado la muerte de al menos 10 personas y más de un centenar de heridos, entre los que hay al menos 25 personas en estado grave, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz
Un tren de la empresa privada Iryo se ha salido de las vías ferroviarias sobre las 19:30 horas de la tarde, según las primeras informaciones, han sido los vagones intermedios los que han descarrilado y han caído hacia las vías contrarias por las que circulaba un tren Alvia.
El Alvia habría impactado frontalmente cuando circulaba a una alta velocidad, a la prevista para este tipo de tren en ese tramo. En el Alvia viajaba un centenar de personas y en el tren Iryo viajaban unas 317 personas.
Hasta el lugar del suceso se han desplazados numerosos equipos de emergencias y rescate, hasta una treintena de destacamentos de bomberos, dado el alto número de personas que han quedado atrapadas y a oscuras entre los hierros, equipajes, sillones y resto de elementos del tren.
Por el momento se desconocen las razones del descarrilamiento.
Contenido patrocinado