Al menos 21 muertos tras descarrilar dos trenes en Córdoba: hay heridos y personas atrapadas
Lugar del accidente de trenes en Adamuz, Córdoba (2)
Lugar del accidente de trenes en Adamuz, Córdoba (2) | La Región

Fotos | Brutal impacto entre un tren Alvia y un Iryo en la línea de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba)

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), en la tarde de este domingo, ha provocado la muerte de al menos 10 personas y más de un centenar de heridos, entre los que hay al menos 25 personas en estado grave, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz

Publicado: 18 ene 2026 - 23:28 Actualizado: 18 ene 2026 - 23:37

Un tren de la empresa privada Iryo se ha salido de las vías ferroviarias sobre las 19:30 horas de la tarde, según las primeras informaciones, han sido los vagones intermedios los que han descarrilado y han caído hacia las vías contrarias por las que circulaba un tren Alvia.

El Alvia habría impactado frontalmente cuando circulaba a una alta velocidad, a la prevista para este tipo de tren en ese tramo. En el Alvia viajaba un centenar de personas y en el tren Iryo viajaban unas 317 personas.

Hasta el lugar del suceso se han desplazados numerosos equipos de emergencias y rescate, hasta una treintena de destacamentos de bomberos, dado el alto número de personas que han quedado atrapadas y a oscuras entre los hierros, equipajes, sillones y resto de elementos del tren.

Por el momento se desconocen las razones del descarrilamiento.

Fotos | Brutal impacto entre un tren Alvia y un Iryo en la línea de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba)
1/7 Así ha quedado alguno de los vagones del tren Alvia. | Redes sociales (pasajeros y emergencias)
2/7 El interior de uno de los vagones de uno de los trenes siniestrados. | Redes sociales (pasajeros y emergencias)
3/7 La unión entre dos vagones completamente desencajada y como un acordeón. | Redes sociales (pasajeros y emergencias)
4/7 Vagones descarrilados tumbados en los lados de las vías. | Redes sociales (pasajeros y emergencias)
5/7 Los equipos de rescate ocupados en rescatar a las personas atrapadas y facilitar la evacuación de los heridos. | Redes sociales (pasajeros y emergencias)
Fotos | Brutal impacto entre un tren Alvia y un Iryo en la línea de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba)
4/7 Fotos | Brutal impacto entre un tren Alvia y un Iryo en la línea de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba). Vagones descarrilados tumbados en los lados de las vías. | Redes sociales (pasajeros y emergencias)
Fotos | Brutal impacto entre un tren Alvia y un Iryo en la línea de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba)
5/7 Fotos | Brutal impacto entre un tren Alvia y un Iryo en la línea de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba). Los equipos de rescate ocupados en rescatar a las personas atrapadas y facilitar la evacuación de los heridos. | Redes sociales (pasajeros y emergencias)
Lugar del accidente de trenes en Adamuz, Córdoba
6/7 Lugar del accidente de trenes en Adamuz, Córdoba | La Región
Fotos | Brutal impacto entre un tren Alvia y un Iryo en la línea de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba)
7/7 Comunicado oficial de la empresa privada Iryo. | Redes sociales (pasajeros y emergencias)

