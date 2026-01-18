Fotos | Brutal impacto entre un tren Alvia y un Iryo en la línea de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba)

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), en la tarde de este domingo, ha provocado la muerte de al menos 10 personas y más de un centenar de heridos, entre los que hay al menos 25 personas en estado grave, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz

Un tren de la empresa privada Iryo se ha salido de las vías ferroviarias sobre las 19:30 horas de la tarde, según las primeras informaciones, han sido los vagones intermedios los que han descarrilado y han caído hacia las vías contrarias por las que circulaba un tren Alvia.

El Alvia habría impactado frontalmente cuando circulaba a una alta velocidad, a la prevista para este tipo de tren en ese tramo. En el Alvia viajaba un centenar de personas y en el tren Iryo viajaban unas 317 personas.

Hasta el lugar del suceso se han desplazados numerosos equipos de emergencias y rescate, hasta una treintena de destacamentos de bomberos, dado el alto número de personas que han quedado atrapadas y a oscuras entre los hierros, equipajes, sillones y resto de elementos del tren.

Por el momento se desconocen las razones del descarrilamiento.