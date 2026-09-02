Galería | España se moviliza por Ceuta y contra el Gobierno de Sánchez, en fotos
“Ceuta, unida, jamás será vencida”
Más de un millar de municipios y cientos de miles de personas salen a la calle en toda España para mostrar su apoyo a Ceuta y reclamar mayor seguridad y control de la frontera
Más de un millar de municipios de toda España se movilizaron este miércoles en apoyo a Ceuta, en concentraciones convocadas por la FEMP con motivo del Día de Ceuta. Las protestas reunieron a cientos de miles de personas y contaron con el respaldo del PP y Vox, aunque también participaron más de medio centenar de ayuntamientos socialistas.
Las movilizaciones se celebraron en ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Salamanca, Cáceres, Palma, Alicante y San Sebastián, además de la propia Ceuta. En Madrid, la concentración frente al Congreso reunió a miles de personas con banderas de España y Ceuta, mientras en distintos puntos se sucedieron mensajes de apoyo a la ciudad autónoma y reclamaciones de mayor seguridad y control de la frontera.
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Ciudadanos en las calles de Salamanca apoyando a Ceuta ante la crisis migratoria que se está viviendo en el país.
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Lleno en la Plaza de Cibeles, en Madrid, este miércoles a última hora de la tarde.
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Concentración en San Sebastián este miércoles a la tarde.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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