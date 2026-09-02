Galería | España se moviliza por Ceuta y contra el Gobierno de Sánchez, en fotos

Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.

Más de un millar de municipios y cientos de miles de personas salen a la calle en toda España para mostrar su apoyo a Ceuta y reclamar mayor seguridad y control de la frontera

Más de un millar de municipios de toda España se movilizaron este miércoles en apoyo a Ceuta, en concentraciones convocadas por la FEMP con motivo del Día de Ceuta. Las protestas reunieron a cientos de miles de personas y contaron con el respaldo del PP y Vox, aunque también participaron más de medio centenar de ayuntamientos socialistas.

Las movilizaciones se celebraron en ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Salamanca, Cáceres, Palma, Alicante y San Sebastián, además de la propia Ceuta. En Madrid, la concentración frente al Congreso reunió a miles de personas con banderas de España y Ceuta, mientras en distintos puntos se sucedieron mensajes de apoyo a la ciudad autónoma y reclamaciones de mayor seguridad y control de la frontera.