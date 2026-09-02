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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press

Galería | España se moviliza por Ceuta y contra el Gobierno de Sánchez, en fotos

“Ceuta, unida, jamás será vencida”

Más de un millar de municipios y cientos de miles de personas salen a la calle en toda España para mostrar su apoyo a Ceuta y reclamar mayor seguridad y control de la frontera

La Región
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Publicado: 02 sep 2026 - 22:00 Actualizado: 02 sep 2026 - 22:05

Más de un millar de municipios de toda España se movilizaron este miércoles en apoyo a Ceuta, en concentraciones convocadas por la FEMP con motivo del Día de Ceuta. Las protestas reunieron a cientos de miles de personas y contaron con el respaldo del PP y Vox, aunque también participaron más de medio centenar de ayuntamientos socialistas.

Las movilizaciones se celebraron en ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Salamanca, Cáceres, Palma, Alicante y San Sebastián, además de la propia Ceuta. En Madrid, la concentración frente al Congreso reunió a miles de personas con banderas de España y Ceuta, mientras en distintos puntos se sucedieron mensajes de apoyo a la ciudad autónoma y reclamaciones de mayor seguridad y control de la frontera.

Ciudadanos en las calles de Salamanca apoyando a Ceuta ante la crisis migratoria que se está viviendo en el país.
1/18 Ciudadanos en las calles de Salamanca apoyando a Ceuta ante la crisis migratoria que se está viviendo en el país. | Europa Press
Lleno en la Plaza de Cibeles, en Madrid, este miércoles a última hora de la tarde.
2/18 Lleno en la Plaza de Cibeles, en Madrid, este miércoles a última hora de la tarde. | Europa Press
Concentración en San Sebastián este miércoles a la tarde.
3/18 Concentración en San Sebastián este miércoles a la tarde. | Europa Press
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
4/18 Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
5/18 Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
6/18 Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
7/18 Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
8/18 Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
9/18 Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
10/18 Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
11/18 Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
12/18 Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
13/18 Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
14/18 Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
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Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
17/18 Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press
Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta.
18/18 Concentración en Ceuta para protestar por la crisis migratoria con motivo de la celebración del Día de Ceuta. | Europa Press

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