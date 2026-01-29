ÚLTIMA HORA
Interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde transcurre la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)
Interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde transcurre la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) | Gogo Lobato

Galería | Huelva despide a las víctimas de Adamuz en una misa funeral

ACCIDENTE FERROVIARIO

La Región
La Región
Publicado: 29 ene 2026 - 18:45 Actualizado: 29 ene 2026 - 18:47

Huelva acoge este jueves la misa funeral por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, organizada por la Diócesis onubense en el Palacio de los Deportes Carolina Marín, que registra un lleno total. Familiares de las víctimas, heridos, representantes institucionales y numerosos ciudadanos participan en este acto de despedida y recogimiento.

La ceremonia está presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y concelebrada por otros obispos y más de un centenar de sacerdotes. El altar lo preside la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad, y un crucifijo de especial valor simbólico.

Entre los asistentes se encuentran los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, así como representantes del Gobierno, de la Junta de Andalucía y de las administraciones locales. El funeral se convierte, por ahora, en el principal acto de despedida de la provincia de Huelva a las víctimas, tras el aplazamiento del homenaje de Estado previsto.

Interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde transcurre la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). A 29 de enero del 2026 en Huelva, España
1/8 Interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde transcurre la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). A 29 de enero del 2026 en Huelva, España | Clara Carrasco / Europa Press
EuropaPress_7253642_interior_palacio_deportes_carolina_marin_donde_transcurrido_misa_funeral
2/8 Interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde transcurre la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). A 29 de enero del 2026 en Huelva, España | Gogo Lobato/Europa Press
El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, durante la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)
3/8 El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, durante la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) | Clara Carrasco/Europa Press
Entrada de familiares de las victimas y ciudadanos al interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde transcurre la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)
4/8 Entrada de familiares de las victimas y ciudadanos al interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde transcurre la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) | Rocío Cruz/Europa Press
Entrada de familiares de las victimas y ciudadanos al interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde transcurre la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)
5/8 Entrada de familiares de las victimas y ciudadanos al interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde transcurre la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) | Rocío Cruz/Europa Press
Entrada de familiares de las victimas y ciudadanos al interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde transcurre la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)
6/8 Entrada de familiares de las victimas y ciudadanos al interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde transcurre la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) | Rocío Cruz/Europa Press
El Rey Felipe VI y la Reina Letizia a su llegada a la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)
7/8 El Rey Felipe VI y la Reina Letizia a su llegada a la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) | Rocío Ruz / Europa Press
l presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, a la llegada a la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
8/8 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, a la llegada a la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). | Gogo Lobato / Europa Press

