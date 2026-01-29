Galería | Huelva despide a las víctimas de Adamuz en una misa funeral

Interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde transcurre la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Huelva acoge este jueves la misa funeral por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, organizada por la Diócesis onubense en el Palacio de los Deportes Carolina Marín, que registra un lleno total. Familiares de las víctimas, heridos, representantes institucionales y numerosos ciudadanos participan en este acto de despedida y recogimiento.

La ceremonia está presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y concelebrada por otros obispos y más de un centenar de sacerdotes. El altar lo preside la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad, y un crucifijo de especial valor simbólico.

Entre los asistentes se encuentran los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, así como representantes del Gobierno, de la Junta de Andalucía y de las administraciones locales. El funeral se convierte, por ahora, en el principal acto de despedida de la provincia de Huelva a las víctimas, tras el aplazamiento del homenaje de Estado previsto.