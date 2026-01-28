El Gobierno impone un perfil bajo en el funeral de Adamuz

El Palacio de Deportes “Carolina Marín” de Huelva capital acoge hoy a las 18,00 horas la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, que estará oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra, y a la que acudirán los reyes de España, Felipe VI y Letizia, según confirmó la Casa Real esta misma semana. La provincia onubense fue la más afectada por este accidente, con 27 de las 45 víctimas mortales de los descarrilamientos de ambos trenes.

Asimismo, como ya anunciara el pasado viernes, también estará presente el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como, en representación del Gobierno central, acuden la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y también los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente. También confirmó su asistencia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que está encabezando la gestión de esta crisis, no acudirá porque hoy comparece en el Senado para dar explicaciones sobre este accidente y el que se produjo pocos días después en Gelida (Barcelona) que dejó un muerto. Tampoco se barajó en ningún momento la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Funeral de Estado sin fecha

Esta será, de momento, la despedida de la provincia onubense a las víctimas mortales del accidente de Adamuz en la provincia de Huelva, después de el Gobierno trasladara a la Junta de Andalucía el aplazamiento del homenaje de Estado que tenía previsto celebrarse el sábado 31 de enero -y que no tiene aún nueva fecha-, ante la imposibilidad de acudir de un “número importante” de familias, según indicó Moncloa. La misa funeral del Obispado se iba a celebrar en un primer momento en la Catedral de La Merced de Huelva capital, si bien la Diócesis onubense pidió que se trasladase al Pabellón de Deportes Carolina Marín por cuestiones de aforo “con el deseo de que puedan asistir el mayor número de personas posible”.

Así las cosas, la apertura de puertas para la misa funeral tendrá lugar a las 16,00 horas, con el fin de “facilitar una entrada ordenada de los asistentes” y “garantizar el correcto desarrollo” de la misma, indicó la Diócesis onubense. Asimismo, por razones de “seguridad”, las puertas de acceso al recinto se cerrarán a las 17,30 horas. La organización de este acto se lleva a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial de Huelva, instituciones que activaron un dispositivo especial de movilidad, seguridad y atención al público, indicaron en un comunicado conjunto.

Feijóo: “Carecen de capacidad y autoridad para resolver la crisis” El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez “carece de capacidad, autoridad y legitimidad” para resolver la crisis ferroviaria tras su “negligencia continuada” estos años que, a su juicio, provocaron los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). En este sentido, Feijóo señaló que ha tenido que ocurrir una tragedia para que “trascienda la realidad” ferroviaria española y añadió que los accidentes están generando “miedo” y “desconfianza” entre los ciudadanos porque el Gobierno les ha “mentido” con “información falsa”. “¿De verdad hace falta que ocurra otra desgracia para asumir la necesidad de una revisión completa, punto a punto, de todo el ferrocarril español y preservar una inversión multimillonaria para devolver la seguridad a las vías del ferrocarril en nuestro país?, se preguntó. Tras denunciar las “negligencias continuadas que dieron lugar al trágico accidente del tren de alta velocidad y de Rodalies en Cataluña”, Feijóo destacó que los maquinistas avisaron de forma “reiterada” de las incidencias pero “se les ignoró”. “Y eso ha conllevado las muertes que hemos sufrido y ha conllevado la desprotección de los viajeros y de los propios maquinistas”, apostilló. Feijóo indicó que el ministro de Transportes, Óscar Puente, “mintió” porque la vía “no se renovó en su totalidad” sino que se hizo “una obra de retales, de carriles antiguos soldados a carriles nuevos”. “Se mintió a los españoles y se difundió a los periodistas información falsa”, aseveró el jefe de la oposición.

La línea Madrid-Andalucía podría reabrir en 10 días El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció que Adif ya recibió la autorización judicial para trabajar en la reconstrucción de la línea Madrid-Andalucía, por lo que la previsión apunta ahora a la reapertura de la circulación en un plazo aproximado de 10 días naturales. “En el día de hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz. Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales. Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla”, informó en X. De esta forma, en torno al próximo viernes, 6 de febrero, ya podrían volver a circular los trenes de alta velocidad que operan en ese corredor.