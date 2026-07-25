Galería | El incendio forestal de Burgohondo en Ávila se mantiene sin ser controlado, en fotos

El incendio forestal de Ávila se mantiene activo y las condiciones meteorológicas impiden avanzar en las labores para controlar las llamas. Una situación que puede provocar que este se junte con el incendio forestal de Madrid.

El incendio de Burgohondo mantiene a la provincia de Ávila en alerta. Las llamas, el viento y las altas temperaturas hacen que este incendio forestal haya obligado a desalojar a más de 20.000 personas hacia otros municipios de Castilla la Mancha, en total son más de 10 municipio los desalojados por las cercanías de las llamas.

El principal temor es que las la gran lengua de fuego que se formó sigua avanzando hacia el sur y pueda acercarse más el incendio forestal de Madrid. Una situación contra la que se trabaja contrareloj para evitar un mayor avance.

Las grandes columnas de humo mantiene la provincia en alerta.