Galería | Los manifestantes de Puerta del Sol se trasladan a las puertas del Congreso

Manifestantes concentrados ante el cordón policial desplegado en los aledaños del Congreso de los Diputados durante la protesta en defensa del derecho a la vivienda

Cientos de manifestantes y colectivos por la vivienda marchan desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados para exigir la aprobación de los reales decretos de vivienda en pleno debate parlamentario

Cientos de activistas y vecinos procedentes de la acampada de la Puerta del Sol se han movilizado este viernes 2 de octubre hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados en Madrid. La marcha, convocada por el Sindicato de Inquilinas, ha recorrido la Carrera de San Jerónimo con las llaves en alto y pancartas contra la especulación inmobiliaria y los desahucios.

La concentración se ha llevado a cabo bajo un fuerte dispositivo de la Policía Nacional, que ha blindado con vallas y furgones los accesos a la Cámara Baja mientras en el interior del Hemiciclo se celebraba el pleno para votar los dos reales decretos de vivienda promovidos por el Gobierno.