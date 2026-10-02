Los manifestantes de Sol se trasladan frente al Congreso: "¿Dónde está el Gobierno progresista?"

Cientos de manifestantes que estaban acampados en la Puerta del Sol se han trasladado frente al Congreso de los Diputados para reclamar la aprobación de los dos reales decretos de vivienda aprobados el martes por el Gobierno.

"La lucha es, el único camino; ¿Dónde está el Gobierno progresista?; Gobierno responsable; Sin vivienda no hay educación", han proclamado los manifestantes a su llegada a la Cámara Baja.

Previamente, los protestantes convocados por el Sindicato de Inquilinas han marchado desde la Puerta del Sol hasta la Cámara Baja, donde se celebra un pleno extraordinario y urgente para someter a votación la convalidación de dos reales decretos.

Las llaves en alto por la Carrera de San Jerónimo

A las 10:30 horas, con gritos de "Al Congreso" y "Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general", los acampados de Puerta del Sol, seguidos de otros manifestantes, han recorrido la Carrera de San Jerónimo para protestar frente al Congreso con sus llaves en alto demandando que no haya "gente sin casa".

Personas de todas las edades se han sumado a la protesta pacífica, con pancartas "contra los desahucios y la especulación", además de los gritos de "únete, no nos mires", que han hecho un llamamiento a los viandantes del centro para acompañar la marcha al Congreso.

Asimismo, los congregados han enarbolado pancartas, banderas republicanas y consignas que llaman a una huelga general, al tiempo que a la llegada al Hemiciclo han protestado "¿dónde está el Gobierno progresista?" y gritos de "vergüenza, vergüenza".

Cuando los manifestantes han llegado a la entrada del Congreso, detenidos por un cordón policial de varios furgones y una barrera de vallas que no ha permitido avanzar más la protesta, el Sindicato de Estudiantes ha comenzado a repartir octavillas con el título de "¡Mantener la huelga en Sol hasta que los sindicatos convoquen la huelga general!".

Los manifestantes se han unido así a una decena de pensionistas que han sido los primeros en acudir a los aledaños del Congreso de los Diputados para reclamar la aprobación de los dos decretos que incluyen medidas de vivienda.

"Vox, Junts y PP la misma mierda es; Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa; No vamos a parar hasta llevar a Ayuso a Soto del Real", han coreado frente a las puertas de la Cámara Baja, minutos antes del debate de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.

Los pensionistas portaban pancartas con lemas como "Contra los desahucios y la especulación, organización; nuestros barrios no se venden; PSOE y Sumar traidores responsables; Menos pisos para invertir y más para vivir".

Sonada pitada

Pasadas las 11:00 horas, hora prevista para el comienzo del debate de los decretos por la vivienda en el Congreso, los manifestantes han realizado una sonora pitada y han coreado "vergüenza" y "el pueblo, unido, jamás será vencido" y han exigido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No vamos a parar y en la Puerta del Sol nos vamos a quedar", han advertido en la protesta, en la que los ciudadanos han reclamado "expropiación".

La Policía Nacional ha aumentado la seguridad y desplegado vallas en el acceso al Congreso de los Diputados tras el anuncio de los colectivos sociales acampados en la Puerta del Sol de que acudirán a los alrededores de la Cámara Baja para reclamar que se aprueben los decretos de vivienda.

El Congreso acoge este viernes el pleno para convalidar los dos decretos de vivienda que aprobó el martes el Consejo de Ministros, y que previsiblemente serán rechazados tras adelantar Junts que votará 'no', como previamente dijeron PP y Vox.

Relacionado Los propietarios de Ourense empiezan a congelar las ofertas de alquiler por el posible decreto de la vivienda

La Policía ha desplegado vallas en la Carrera de San Jerónimo, a la altura de la calle Cedaceros, y también ha incrementado la presencia de agentes y de furgonas entre este punto y la Puerta del Sol, donde continúa la acampada de colectivos sociales.

Los agentes también han cortado el acceso al Congreso desde el Paseo del Prado.