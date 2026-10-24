Galería | Miles de pensionistas se unen en Madrid para exigir la subida del 6%

Miles de personas se manifiestan en Madrid convocadas por Coespe y el sindicato de inquilinas para exigir una subida del 6% en las pensiones de cara a 2027, garantizar el acceso a una vivienda asequible y blindar el poder adquisitivo ante las elecciones del 29-N

Miles de pensionistas llegados desde diferentes puntos de España se han echado a la calle este sábado en Madrid para reclamar pensiones dignas, salarios justos y el derecho a una vivienda asequible. La movilización, impulsada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) y respaldada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, ha congregado a 25.000 personas según la Delegación del Gobierno, cifra que los organizadores elevan hasta los 50.000 asistentes.

Entre las principales demandas de la marcha destaca una subida del 6% de las pensiones para 2027, así como la equiparación de las cuantías mínimas con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Bajo pancartas que exigían «Subida de salarios y pensiones con IPC real» y «Blindar pensiones públicas», los manifestantes han alertado del avance de las «pensiones de miseria», han rechazado cualquier vía de privatización y han exigido una auditoría pública e inmediata del sistema de la Seguridad Social.

La alianza con el colectivo de inquilinas ha puesto el foco en la emergencia habitacional, denunciando que el coste de la vida y el precio de los alquileres están asfixiando tanto a la juventud trabajadora como a los mayores que sostienen a sus familias. A apenas un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, la plataforma ha instado a todos los partidos a asumir un compromiso firme que garantice por ley unas condiciones de vida dignas para las clases populares.