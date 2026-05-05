Gamarra sentencia a Ábalos: “Han robado a manos llenas”

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, aseguró este martes, después de la declaración del exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo negando mordidas, que un “acusado tiene derecho a mentir en su defensa” pero subrayó que “las pruebas están ahí” y son “concluyentes”.

Según recalcó, “todos” saben que “han robado a manos llenas”. En declaraciones a los medios antes de asistir al desayuno informativo del portavoz del PP, Borja Sémper, Gamarra indicó que “era el sanchismo el que se sentaba en el banquillo al final”. “Pedro Sánchez los eligió a todos”, y les dio acceso al poder, a la capacidad de decisión y al dinero. “Y ahí lo tenemos”, enfatizó.

Al ser preguntada por las declaraciones de Ábalos este lunes descartando esas mordidas, Gamarra recordó que “un acusado tiene derecho a mentir en su defensa”. “Pero las pruebas están ahí y son demasiado concluyentes”. “A estas alturas, todos los españoles sabemos que han robado a manos llenas”, insistió.

Este lunes, Ábalos negó en su declaración como acusado en el Tribunal Supremo que recibiera mordidas del empresario Víctor de Aldama y señaló que difiere de los 94.000 euros en diez años sin declarar que la UCO de la Guardia Civil le atribuye. “Es bastante menos”, apostilló.

Por su parte, y a preguntas de los medios sobre la corrupción, Borja Sémper expresó su respeto “escrupuloso” por los procedimientos judiciales y admitió que los políticos hablan “demasiado” de los casos abiertos. “Creo que hablamos demasiado de los jueces”, afirmó, marcando distancias con el debate público sobre procesos judiciales.

En este sentido, aseguró que “confía plenamente en la justicia española”, en los tribunales y en los magistrados. “Toda la fuerza de la ley va a caer sobre aquellos que hayan cometido delito”, agregó. Según Sémper, “otra cosa es la censura política”, que pasa por lo “ético y lo moral”.

Moncloa respira

Por su parte, desde el Gobierno sostienen que el testimonio del exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo confirma que la presunta corrupción se circunscribe a él y a su exasesor Koldo García y no salpica a otros miembros del Ejecutivo. Fuentes gubernamentales señalan que su declaración dejó “negro sobre blanco” que no existe una trama de corrupción institucionalizada.

En el Gobierno insisten en la condena a estos actos y se muestran partidarios de que la Justicia actúe si así lo decide. Los socialistas reiteran que seguirán colaborando con los tribunales para esclarecer los hechos.