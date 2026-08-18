El Gobierno ampliará las plazas temporales para migrantes en Ceuta tras habilitar las primeras 1.500
Elma Saiz anuncia más plazas temporales para migrantes en Ceuta tras las primeras 1.500 y evita poner un límite a la capacidad de acogida.
El Gobierno ampliará las plazas temporales destinadas a migrantes en Ceuta una vez estén habilitadas las primeras 1.500 anunciadas para hacer frente a la situación migratoria en la ciudad autónoma. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que se habilitarán más espacios, aunque ha evitado concretar cuántas plazas adicionales estarán disponibles.
En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, Saiz ha señalado que los trabajos para poner en funcionamiento las primeras 1.500 plazas "avanzan rápido". La ministra tampoco ha querido ofrecer una cifra sobre el número de migrantes que permanecen actualmente en Ceuta y se ha remitido a los 4.000 kits de comida que se distribuyen cada día.
Preguntada sobre la posibilidad de que la capacidad de acogida temporal pueda alcanzar las 4.000 plazas, Saiz no ha descartado esa posibilidad, aunque ha rechazado "poner techo" al número de plazas que podrían habilitarse.
"Son cuatro espacios los que se están habilitando que en total pueden dar cabida a más plazas", ha explicado.
La ministra ha defendido que el objetivo inmediato es continuar buscando y acondicionando espacios para atender a las personas migrantes que permanecen en la ciudad autónoma. Este martes, además, tiene previsto reunirse con organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno.
"El Gobierno está en Ceuta"
Saiz también ha respondido a las críticas por la gestión de la crisis migratoria y por el tiempo empleado en habilitar nuevos recursos. La ministra ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha asegurado que el Gobierno "no ha ido a Ceuta, sino que está en Ceuta".
"Ceuta no ha estado ni va a estar nunca sola y lo importante es que a esta situación extraordinaria se le ha dado una respuesta de manera inmediata con una presencia muy fuerte, coordinada y eficaz de cada uno de los ministerios", ha afirmado.
Sobre la búsqueda de nuevos emplazamientos para atender a los migrantes, la ministra ha evitado entrar en polémicas con el Ejecutivo de Ceuta por los espacios que la ciudad autónoma ha puesto o puede poner a disposición. No obstante, ha recordado que durante la crisis migratoria de 2021 ya se habilitaron instalaciones para atender a las personas llegadas a la ciudad.
Confía en el apoyo económico de Europa
En relación con el respaldo económico de la Unión Europea para afrontar la situación migratoria, Saiz se ha mostrado "optimista". La ministra ha reconocido que inicialmente algunos dirigentes europeos realizaron declaraciones que calificó de "incomprensibles", pero ha asegurado que numerosos países "valoran y respetan" la política migratoria desarrollada por España.
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