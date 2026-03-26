El Gobierno aprueba el decreto anticrisis con apoyo de Junts y abstención del PP

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto anticrisis del Gobierno para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Irán. La norma fue aprobada gracias al voto favorable de Junts y la abstención del Partido Popular, mientras que Vox se opuso.

El decreto incluye un paquete de 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros. Entre ellas destacan la reducción del IVA en carburantes, electricidad, gas natural, briquetas y pellets, la congelación del precio del butano y el propano, y la recuperación de la bonificación del 80% en peajes eléctricos para la gran industria.

Además, se contemplan ayudas directas de 20 céntimos por litro para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como subvenciones para la compra de fertilizantes. También se refuerzan medidas de protección para empresas afectadas por la crisis, incluyendo la prohibición de despidos por efectos económicos derivados del conflicto internacional.

El decreto incorpora deducciones fiscales para impulsar el autoconsumo energético, la instalación de bombas de calor, placas solares y puntos de recarga. También fomenta la rehabilitación energética de viviendas y la construcción de vivienda pública asequible, y refuerza la supervisión de los márgenes de las empresas suministradoras de energía a través de la CNMC.