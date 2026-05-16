Día de las letras gallegas dedicado a nuestros mayores

En el Día de las Letras Gallegas, no puedo evitar pensar en todos los mayores, esos que tanto lucharon y se esforzaron por mantener viva nuestra lengua y nuestra cultura.

Ellos son los verdaderos guardianes de nuestro patrimonio, los que con su esfuerzo, historias y cariño han hecho posible que el gallego siga vivo y presente en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces parecen quedar en segundo plano, olvidados en medio de tantas celebraciones y actividades. Además, no puedo dejar de recordar que muchos de ellos sufrieron vejaciones y desprecios por hablar en gallego, una lengua que siempre fue parte de su identidad y su raíz.

Por eso, me gustaría pedir que, en futuras ocasiones, se les preste más atención y se reconozca más su labor, dedicándole este día, son los grandes merecedores.

Que puedan sentir nuestro reconocimiento por su esfuerzo y que su legado no se pierda. Ellos son la raíz de todo lo que somos y debemos cuidarlos y agradecerles como se merecen.

Rubén Garrido Rivero (Ourense)