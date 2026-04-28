El Gobierno aprueba que las indemnizaciones a víctimas de abusos en la Iglesia estén exentas del pago del IRPF

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (c), el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello (i), y el Presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego (d).

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con el que, en el marco de otras medidas tributarias, se establece la exención del pago del IRPF a las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

Según fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ejecutivo cumple así con “otra de las demandas de las víctimas” y con “uno de los puntos centrales” del acuerdo Iglesia-Estado para la reparación, al tiempo que refuerza su compromiso con ellas.

La exención fiscal también afectará a las indemnizaciones abonadas por la Iglesia católica, tanto las ya pagadas como las que se abonen en el futuro a través de sus propios sistemas.

Esta medida ya había sido avanzada por el ministro Félix Bolaños el pasado 30 de marzo, tras la firma del protocolo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), CONFER y el Defensor del Pueblo, orientado a la reparación de las víctimas.

En aquel momento, el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, subrayó la importancia de que el Gobierno avanzase en la exención fiscal de estas indemnizaciones, insistiendo en que la condición de víctima debía ser reconocida por una entidad pública.

La medida se enmarca en el acuerdo firmado el 8 de enero entre Gobierno e Iglesia, que habilita una vía para que las víctimas cuyos casos no puedan resolverse por la vía judicial —por prescripción o fallecimiento del agresor— puedan solicitar una reparación económica, simbólica, restaurativa o espiritual. Las solicitudes pueden presentarse desde el 15 de abril.

Se trata de un sistema mixto de reconocimiento y reparación (Iglesia-Estado) en el que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tiene la última palabra, mientras que la Iglesia asume el pago de las indemnizaciones.