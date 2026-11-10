El Gobierno aprueba nuevas ayudas para familias monoparentales y numerosas: quiénes podrán beneficiarse

El Gobierno aprueba un decreto ley que equipara las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que amplía las ayudas y beneficios para las familias monoparentales, numerosas y con progenitores con discapacidad. La medida contempla nuevas deducciones fiscales, descuentos en transporte, acceso prioritario a becas y mayores facilidades en materia de vivienda y conciliación.

La reforma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, beneficiará, según las estimaciones del Gobierno, a más de 760.000 familias, cerca de tres millones de personas, y supondrá una inversión superior a 820 millones de euros anuales.

Una de sus principales novedades es la creación de un título oficial para las familias monoparentales y monomarentales, que permitirá acreditar esta condición en toda España y acceder a los beneficios correspondientes.

¿Qué familias podrán beneficiarse de las nuevas ayudas?

La normativa amplía la protección a distintos modelos familiares y establece nuevas condiciones para acceder a las ventajas reconocidas a las familias numerosas.

Entre los principales beneficiarios figuran:

Familias monoparentales con dos o más hijos: podrán acceder a los beneficios previstos para las familias numerosas.

Familias con dos hijos y un progenitor con discapacidad igual o superior al 33%: también tendrán derecho a los beneficios de familia numerosa.

Familias monoparentales con dos hijos y un progenitor con discapacidad: accederán a la categoría especial de familia numerosa.

Familias con cuatro o más hijos: podrán obtener el título de familia numerosa de categoría especial.

Familias con tres hijos y bajos ingresos: podrán acceder a la categoría especial si su renta por miembro es inferior al 150% del IPREM.

El decreto también contempla situaciones de guarda exclusiva, violencia de género o ausencia prolongada de uno de los progenitores para el reconocimiento de la condición de familia monoparental.

Deducciones de hasta 1.200 euros al año y descuentos en transporte

La equiparación de determinados hogares monoparentales a las familias numerosas permitirá acceder a deducciones fiscales, bonificaciones en servicios públicos y ventajas educativas.

Según el ejemplo facilitado por el Ministerio, una madre sola con dos hijos menores y unos ingresos netos de 24.000 euros anuales podría beneficiarse de una deducción de 100 euros mensuales, equivalente a 1.200 euros al año, al obtener el reconocimiento correspondiente.

También se contemplan descuentos en el transporte público, mayores posibilidades de acceso a becas y medidas de apoyo para la conciliación laboral y familiar.

Las familias con dos hijos y un progenitor con una discapacidad reconocida de al menos el 33% podrán acceder igualmente a beneficios fiscales que, según los supuestos expuestos por el Gobierno, pueden alcanzar los 1.200 euros anuales.

Cambian los requisitos para ser familia numerosa especial

Otra de las novedades es la ampliación de la categoría especial del título de familia numerosa.

Con la reforma, las familias con cuatro hijos podrán acceder a esta categoría, que también se extenderá a hogares con tres hijos cuando cumplan los requisitos económicos establecidos.

En concreto, podrán beneficiarse las familias de tres hijos cuya renta por miembro sea inferior al 150% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

El Ministerio señala que una familia con tres hijos e ingresos netos de 36.000 euros anuales podría acceder, bajo las condiciones correspondientes, a una deducción adicional de 1.200 euros al año.

Un nuevo título oficial para familias monoparentales

El decreto crea una acreditación estatal específica para reconocer a las familias con una sola persona progenitora responsable de la crianza.

Este título oficial tendrá validez en todo el territorio nacional y permitirá justificar la condición de familia monoparental ante administraciones y entidades públicas o privadas.

Su finalidad es facilitar el acceso a ayudas, empleo, vivienda pública, servicios sociales y medidas de conciliación, evitando diferencias de reconocimiento entre territorios.

El Gobierno pone especial atención en las familias monomarentales, dado que más del 80% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2025, los hogares formados por una persona adulta con hijos presentan una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 50,6%, frente al 25,7% del conjunto de la población.

Más protección ante el impago de pensiones alimenticias

La norma también refuerza el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, destinado a proteger a las familias cuando uno de los progenitores incumple una pensión alimenticia reconocida judicialmente.

Los anticipos podrán cubrir estos impagos mientras los hijos sean menores de edad o, cuando sean adultos, tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 65% o se encuentren en situación de dependencia.

Además, se establece un procedimiento de urgencia para familias en situación de especial necesidad económica o víctimas de violencia de género, junto con medidas de inserción laboral, conciliación y bonificaciones en servicios culturales, deportivos y sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la aprobación de estas medidas con un mensaje en redes sociales: "Criar sola no debería significar hacerlo sin apoyo". Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha celebrado que las familias monoparentales vayan a contar con un título oficial propio.