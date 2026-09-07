El Gobierno desclasificará este martes los informes de la crisis de Ceuta

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España)

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros la desclasificación de los informes relativos a la entrada de unos 80.000 migrantes en Ceuta desde la frontera con Marruecos. Según fuentes gubernamentales, la documentación elaborada por los distintos servicios de inteligencia y seguridad estará a disposición pública a partir del miércoles.

La medida, anunciada en el Congreso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene como objetivo respaldar la tesis del Ejecutivo de que ningún estamento oficial alertó previamente sobre un flujo migratorio de tales dimensiones durante las jornadas del 30 y 31 de julio.

Tras revisar las notas del CNI y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Moncloa sostiene que únicamente constaban avisos de carácter rutinario que en ningún caso preveían una entrada masiva.