El Gobierno y la Iglesia firman un acuerdo para la reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores

El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española han acordado la creación de “una vía nueva a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial”.

La firma tiene lugar este jueves con la reunión del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Estas personalidades son las que rubriquen ese acuerdo.

Así lo ha anunciado la Conferencia Episcopal, que ha indicado que será a partir de las 10.00 horas cuando el ministro presente los detalles del acuerdo en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Justicia. A continuación, comparecerán conjuntamente tanto Argüello como Sariego.