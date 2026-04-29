El Gobierno llama a la “tranquilidad” tras caer el decreto de alquileres y promete apoyo a los inquilinos

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a los inquilinos que solicitaron la prórroga de sus contratos de alquiler, asegurando que “han quedado cubiertos” pese a la caída del decreto en el Congreso de los Diputados.

La norma fue rechazada con los votos de PP, Junts y Vox, lo que ha generado incertidumbre entre millones de arrendatarios. No obstante, la ministra ha defendido que, en caso de conflicto, los tribunales podrían respaldar el derecho de acceso a la vivienda de los afectados.

Rodríguez ha ofrecido además el teléfono gratuito 047 para asesorar a quienes tengan dudas o necesiten apoyo, subrayando que el Ejecutivo “no va a dejar solos” a los inquilinos.

Nuevas medidas en camino

La titular de Vivienda ha criticado la decisión del Parlamento, pero ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando para regular el mercado del alquiler y proteger a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

En este sentido, ha avanzado que se retomarán iniciativas ya en tramitación, como:

Medidas para evitar contratos de corta duración.

Incentivos y “castigos” para aumentar la oferta de vivienda en alquiler.

Cambios fiscales, como el encarecimiento del IVA a los pisos turísticos.

Según ha señalado, estas propuestas no son un “plan B”, sino parte de un paquete más amplio en el que ya se habían logrado avances con distintos grupos políticos.

Choque con el PP

Durante el pleno del Congreso, Rodríguez ha acusado al PP de bloquear medidas clave y de dejar “desprotegidos” a millones de inquilinos al votar contra el decreto.

Por su parte, el diputado popular Sergio Sayas ha cargado contra la gestión del Gobierno en materia de vivienda y ha pedido la dimisión de la ministra.