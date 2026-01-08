El Gobierno no multará por no tener baliza V16 ahora que "cada día ya la usan 3.000 vehículos"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que la Guardia Civil y el resto de las policías de tráfico actuarán con flexibilidad y priorizarán la información frente a la sanción durante un periodo razonable de tiempo para los conductores que no dispongan de la baliza V16, obligatoria desde el pasado 1 de enero.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la que presentó el balance provisional de seguridad vial de 2025, donde subrayó que el objetivo del Gobierno “no es sancionador ni recaudatorio”, sino salvar vidas. “La obligatoriedad responde exclusivamente a criterios de seguridad vial”, recalcó.

Grande-Marlaska destacó que España es el primer país en implantar esta medida, mientras que otros Estados europeos están a la espera de evaluar sus resultados. En este contexto, recordó que Reino Unido y Luxemburgo ya han prohibido el uso de los triángulos en autopista debido a su peligrosidad.

Datos de siniestralidad

El ministro justificó la decisión señalando que en 2025 103 peatones fallecieron en carretera, casi el 10% del total de víctimas mortales, y que en un número significativo de casos fueron atropellados tras bajarse del vehículo para colocar los triángulos de señalización. Además, recordó que desde 2014 distintos actores del sector de la seguridad vial vienen alertando del riesgo de atropello, tanto para conductores como para operarios de grúas.

“Todos los que alguna vez hemos tenido que bajar del coche para colocar un triángulo sabemos del peligro que entraña”, afirmó, insistiendo en que era imprescindible adoptar una medida que redujera esta “sangría” de víctimas. Según Interior, se estima que unas 25 personas mueren cada año mientras señalizan una avería o un accidente.

El titular de Interior defendió que la baliza V16 contribuirá a reducir la mortalidad vial, ya que evita salir del vehículo, ofrece iluminación visible hasta un kilómetro de distancia y se integra en el sistema de vehículos conectados, enviando información de la incidencia tanto a otros conductores como a los paneles informativos de la vía.

En cuanto a la privacidad, Marlaska aseguró que no se recaban datos personales, más allá de la geolocalización necesaria para advertir de la incidencia, y zanjó el debate afirmando que “con la vida y con salvar vidas no se juega”.

Por último, indicó que actualmente unos 3.000 vehículos al día ya señalizan incidencias con una baliza V16, y se mostró “razonablemente optimista” respecto al cumplimiento progresivo de la nueva normativa, confiando en que todos los vehículos que circulen por las carreteras españolas acaben incorporándola.